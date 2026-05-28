Neymar scopre di essere tra i convocati per il Mondiale e scoppia in lacrime
Il Mondiale Americanoormai è alle porte, e tutte e 48 le nazionali presenti hanno presentato le maglie ufficiali per la competizione. Tra richiami al passato e design futuristici, facciamo un viaggio tra le maglie più affascinanti di ognuno dei 12 gironi.
Nel girone A non potevamo che scegliere la maglia del Messico. Per il mondiale casalingo El Tri - così è soprannominata la nazionale messicana - ha scelto di rendere onore al Mondiale del 98. La base è il classico verde, ma ciò che stupisce è il motivo azteco che copre interamente la parte frontale della casacca, appunto un inchino alla divisa indossata nel mondiale francese. Seconda e terza maglia invece sono molto pulite - rispettivamente total white e total black - con l'obiettivo di far risaltare le tre fasce - simbolo distintivo di Adidas - che riportano i colori de El Tricolor.
Gruppo B: l'Acero
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Per il gruppo B la nostra scelta va sulla maglia del Canada, secondo paese ospitante del torneo. The Canucks indosseranno la foglia d'acero - simbolo del paese - in due versioni. La prima divisa è rossa, ma il colore viene usato in varie tonalità per creare appunto una foglia d'acero. La seconda maglia guarda al futuro, e sul nero di fondo dei giochi di luce e colore disegnano delle foglie in vari punti quasi fossero delle costellazioni nel cielo.
Gruppo C: The Scottish Way
Nel gruppo C è stato difficile scegliere. Il livello delle maglie rispecchia il livello - alto - delle squadre nel girone. Ma a spuntarla su Brasile e Marocco è l'outsider Scozia. La prima maglia è nel classico blu, ma tutto il fronte della divisa è costellato da varie Croci di Sant'Andrea che si sovrappongono. Per la seconda casacca invece, scelta retrò di Adidas che ha proposto una divisa corallo - Trace Scarlet, ad essere precisi - che richiama la divisa da trasferta della Tartan Army del 1999, ideata da Umbro.
Gruppo D: Stars and Stripes
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Terza squadra ospitante, terza maglia scelta. Nel gruppo D a spiccare sono le due divise degli USA. Stelle e strisce, proprio come la bandiera. Nike ha scelto di omaggiare lo stendardo in entrambe le maglie. La prima è una delle maglie più patriottiche mai viste: il bianco e il rosso si alternano a tutto campo. La seconda invece ha un richiamo "militare": una maglia totalmente nera con dei profili rossi sui fianchi e sulle spalle e delle stelle incise all-over.
Gruppo E: Die Mannschaft
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Nel gruppo E a primeggiare è ovviamente la Germania. La nazionale tedesca ed Adidas hanno deciso di affidarsi alla scaramanzia per l'ultimo mondiale insieme - sarà infatti Nike il nuovo sponsor tecnico dal 2027. La prima maglia è un chiaro richiamo ai mondiali vinti nel 1990 e nel 2014. Bianca di fondo, e tre fasce oro, rosso e nero sul petto, che affermano l'orgoglio di essere tedeschi. Menzione d'onore per la seconda maglia de Les Elephants. La Costa d'Avorio infatti indosserà una maglia bianca ma piena di dettagli che richiamano al sole e alla natura, che suona quasi come un invito a visitare il paese africano.
Gruppo F: i Samurai Blu
Come per il gruppo C, anche il gruppo F è ostico, calcisticamente e stilisticamente. Ma tra l'orange dell'Olanda e il giallo-blù della Svezia, a spuntarla sono le divise ideate da Adidas per il Giappone. Un blu intenso per la prima maglia, spezzato da un motivo bianco che si restringe sempre di più in prossimità dello stemma della nazionale, portato con fierezza al centro del petto. La seconda maglia invece è simbolo dell'unione e dell'inclusività giapponese. Una maglia bianca attraversata da 12 strisce multicolor: 11 sono per i calciatori, ma quella centrale - l'unica che attraversa tutta la maglia - è la più importante. Simboleggia infatti i tifosi e tutti i giapponesi, il vero cuore della nazione.
Gruppo G: i Diavoli Rossi
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Nel gruppo G a svettare è la maglia del Belgio. La prima maglia è rossa, come è giusto che sia, ma caratterizzata da una serie di dettagli quali tulipani e fiamme che stanno a simboleggiare l'inferno, in onore del soprannome della nazionale. La seconda maglia, come chiaramente espresso dalla frase inserita all'interno della divisa - "Ceci n'est pas un malloit" - è un richiamo all'eterno pittore fiammingo, Renè Magritte. Tra motivi sferici e colori pastello, la divisa è un omaggio totale alle opere del pittore.
Gruppo H: la Celeste
Forse la scelta più ardua di tutte. Tra il rosso della Spagna e i motivi etnici dell'Arabia Saudita, a spuntarla nel gruppo H è la sempreverde Celeste dell'Uruguay. La prima maglia è un'inno alla classe e alla storia: divisa completamente celeste, interrotta solo da un colletto totalmente bianco. La seconda maglia invece è un richiamo allo spirito guerriero dei Charrua. Blu navy, con degli inserti in blu elettrico che sembrano un richiamo alla tuta in vibranio di Black Panther. Come i Wakandiani, gli Uruguaiani sono un popolo fiero e combattivo, pronti a morire per la propria patria.
Gruppo I: i Leoni della Teranga
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Il blu della Francia o la croce Norvegese? Nessuno dei due. A spuntarla nel gruppo I non è ne Mbappè ne Haaland, bensì il Senegal di Sadio Mané. Puma ha scelto per la prima divisa degli africani di usare il bianco come una tela su cui dipingere i motivi dei Car Rapide, mezzo di trasporto senegalese diventato simbolo di un'intera nazione. La seconda maglia, col verde predominante, è un'omaggio all'arte tessile senegalese.
Gruppo J: l'Albiceleste
Nel gruppo J ovviamente non potevamo che scegliere la maglia dei campioni in carica. Arte e tradizione sono i due concetti principali delle scelte di Adidas per l'Argentina per questo mondiale. Messi e co. si presentano in America indossando la classica camiseta albiceleste. Tre strisce celesti, due bianche, e lo stemma di campioni del mondo fiero al centro della divisa. La seconda maglia degli argentini è prevalentemente nera con dei dettagli in un blu acceso, un omaggio al Fileteado Porteno, uno stile artistico argentino riconosciuto patrimonio dell'Unesco.
Gruppo K: il mare
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Il legame con il mare per i portoghesi è fortissimo, e le divise che indosseranno i calciatori de la Seleção das Quinas ne sono la dimostrazione. Per questo nel gruppo K abbiamo scelto le divise del Portogallo. La prima maglia è rossa, con dei dettagli ondeggianti che partono dal basso fino a ricoprire tutta la maglia. Nella seconda il richiamo è ancora più evidente, con delle onde celesti che si infrangono su un fondo bianco. La seconda divisa presenta anche un colletto a V, come le maglie dei supereroi, per ispirare i calciatori a dare il massimo per la propria nazione.
Gruppo L: i tre Leoni
Stile classico per l'Inghilterra, che spicca nel gruppo L. Per i britannici due maglie classiche, nel pieno rispetto della tradizione del paese. Bianca con inserti rossi la prima, rossa con inserti blu la seconda, entrambe a mostrare fiere i Tre Leoni, simbolo di uno dei paesi con più storia al mondo. Menzione d'onore per le Black Star ghanesi, che con Puma porteranno al torneo due divise innovative e colorate. La prima bianca con una ragnatela multicolor al centro, la seconda gialla con una trama etnica all-over, entrambe con la Black Star in direzione del cuore, per raccontare al mondo l'orgoglio di una nazione intera.