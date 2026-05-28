Il Mondiale Americano ormai è alle porte, e tutte e 48 le nazionali presenti hanno presentato le maglie ufficiali per la competizione. Tra richiami al passato e design futuristici, facciamo un viaggio tra le maglie più affascinanti di ognuno dei 12 gironi.

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Girone A: gli Aztechi

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Gruppo B: l'Acero

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Gruppo C: The Scottish Way

GLASGOW, SCOZIA - 28 MARZO: Scott McTominay della Scotland national football team durante una partita amichevole internazionale tra Scozia e Giappone il 28 marzo 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

Nelnon potevamo che scegliere la maglia del. Per il mondiale casalingo El Tri - così è soprannominata la nazionale messicana - ha scelto di. La base è il classico verde, ma ciò che stupisce è, appunto un inchino alla divisa indossata nel mondiale francese. Seconda e terza maglia invece sono molto pulite - rispettivamente total white e total black - con l'obiettivo di far risaltare le tre fasce - simbolo distintivo di- che riportano i colori de El Tricolor.Per illa nostra scelta va sulla maglia del, secondo paese ospitante del torneo. The Canucks indosseranno la foglia d'acero - simbolo del paese - in due versioni. La prima divisa è rossa, ma il colore viene usato in varie tonalità per creare appunto una foglia d'acero. La seconda maglia guarda al futuro, e sul nero di fondo dei

Nel gruppo C è stato difficile scegliere. Il livello delle maglie rispecchia il livello - alto - delle squadre nel girone. Ma a spuntarla su Brasile e Marocco è l'outsider Scozia. La prima maglia è nel classico blu, ma tutto il fronte della divisa è costellato da varie Croci di Sant'Andrea che si sovrappongono. Per la seconda casacca invece, scelta retrò di Adidas che ha proposto una divisa corallo - Trace Scarlet, ad essere precisi - che richiama la divisa da trasferta della Tartan Army del 1999, ideata da Umbro.

Gruppo D: Stars and Stripes

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Gruppo E: Die Mannschaft

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Gruppo F: i Samurai Blu

GLASGOW, SCOZIA - 28 MARZO: Yuito Suzuki del Japan national football team in azione durante la partita amichevole internazionale tra Scozia e Giappone all’Hampden Park il 28 marzo 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Terza squadra ospitante, terza maglia scelta. Nela spiccare sono le due divise degli. Stelle e strisce, proprio come la bandiera.ha scelto di omaggiare lo stendardo in entrambe le maglie. La prima è una delle maglie più patriottiche mai viste: il bianco e il rosso si alternano a tutto campo. La seconda invece ha un richiamo "militare": una maglia totalmente nera con dei profili rossi sui fianchi e sulle spalle e delle stelle incise all-over.Nela primeggiare è ovviamente la. La nazionale tedesca ed Adidas hanno deciso di affidarsi alla scaramanzia per l'ultimo mondiale insieme - sarà infatti Nike il nuovo sponsor tecnico dal 2027.. Bianca di fondo, e. Menzione d'onore per la seconda maglia de. Lainfatti indosserà una maglia bianca ma piena di dettagli che richiamano al sole e alla natura, che suona quasi come un invito a visitare il paese africano.

Come per il gruppo C, anche il gruppo F è ostico, calcisticamente e stilisticamente. Ma tra l'orange dell'Olanda e il giallo-blù della Svezia, a spuntarla sono le divise ideate da Adidas per il Giappone. Un blu intenso per la prima maglia, spezzato da un motivo bianco che si restringe sempre di più in prossimità dello stemma della nazionale, portato con fierezza al centro del petto. La seconda maglia invece è simbolo dell'unione e dell'inclusività giapponese. Una maglia bianca attraversata da 12 strisce multicolor: 11 sono per i calciatori, ma quella centrale - l'unica che attraversa tutta la maglia - è la più importante. Simboleggia infatti i tifosi e tutti i giapponesi, il vero cuore della nazione.

Gruppo G: i Diavoli Rossi

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Gruppo H: la Celeste

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Federico Valverde dell’Uruguay national football team durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay al Wembley Stadium il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Nela svettare è la maglia del. La prima maglia è rossa, come è giusto che sia, ma caratterizzata da una serie di dettagli quali tulipani e fiamme che stanno a simboleggiare l'inferno, in onore del soprannome della nazionale. La seconda maglia, come chiaramente espresso dalla frase inserita all'interno della divisa - "Ceci n'est pas un malloit" - è un richiamo all'eterno pittore fiammingo,. Tra motivi sferici e colori pastello, la divisa è un omaggio totale alle opere del pittore.

Forse la scelta più ardua di tutte. Tra il rosso della Spagna e i motivi etnici dell'Arabia Saudita, a spuntarla nel gruppo H è la sempreverde Celeste dell'Uruguay. La prima maglia è un'inno alla classe e alla storia: divisa completamente celeste, interrotta solo da un colletto totalmente bianco. La seconda maglia invece è un richiamo allo spirito guerriero dei Charrua. Blu navy, con degli inserti in blu elettrico che sembrano un richiamo alla tuta in vibranio di Black Panther. Come i Wakandiani, gli Uruguaiani sono un popolo fiero e combattivo, pronti a morire per la propria patria.

Gruppo I: i Leoni della Teranga

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Gruppo J: l'Albiceleste

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell’Argentina national football team osserva durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all’Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Il blu dellao la croce? Nessuno dei due. A spuntarla nelnon è nene, bensì ildi. Puma ha scelto per la prima divisa degli africani di usare il bianco come una tela su cui dipingere i motivi dei, mezzo di trasporto senegalese diventato simbolo di un'intera nazione. La seconda maglia, col verde predominante, è un'omaggio all'arte tessile senegalese.

Nel gruppo J ovviamente non potevamo che scegliere la maglia dei campioni in carica. Arte e tradizione sono i due concetti principali delle scelte di Adidas per l'Argentina per questo mondiale. Messi e co. si presentano in America indossando la classica camiseta albiceleste. Tre strisce celesti, due bianche, e lo stemma di campioni del mondo fiero al centro della divisa. La seconda maglia degli argentini è prevalentemente nera con dei dettagli in un blu acceso, un omaggio al Fileteado Porteno, uno stile artistico argentino riconosciuto patrimonio dell'Unesco.

Gruppo K: il mare

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Gruppo L: i tre Leoni

LONDRA, INGHILTERRA - 31 MARZO: Nico O'Reilly dell’England national football team evita un intervento di Ritsu Doan del Japan national football team durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Giappone al Wembley Stadium il 31 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

, e le divise che indosseranno i calciatori de la Seleção das Quinas ne sono la dimostrazione. Per questo nel gruppo K abbiamo scelto le divise del. La prima maglia è rossa, con dei dettagli ondeggianti che partono dal basso fino a ricoprire tutta la maglia. Nella seconda il richiamo è ancora più evidente, con. La seconda divisa presenta anche un colletto a V, come le maglie dei supereroi, per ispirare i calciatori a dare il massimo per la propria nazione.

Stile classico per l'Inghilterra, che spicca nel gruppo L. Per i britannici due maglie classiche, nel pieno rispetto della tradizione del paese. Bianca con inserti rossi la prima, rossa con inserti blu la seconda, entrambe a mostrare fiere i Tre Leoni, simbolo di uno dei paesi con più storia al mondo. Menzione d'onore per le Black Star ghanesi, che con Puma porteranno al torneo due divise innovative e colorate. La prima bianca con una ragnatela multicolor al centro, la seconda gialla con una trama etnica all-over, entrambe con la Black Star in direzione del cuore, per raccontare al mondo l'orgoglio di una nazione intera.

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