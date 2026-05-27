Da ben tre giorni, il mondo argentino è in ansia per le condizioni di Lionel Messi. La stella dell'Albiceleste, intenzionata a guidare per la sesta volta la nazionale argentina al Mondiale, ha rimediato un infortunio nell'ultima partita in maglia Inter Miami lasciando tutto il popolo della Seleccion in apprensione. A rassicurare sulle condizioni ci ha pensato il comunicato del club della Florida ma, come dichiarato dal ct argentino Scaloni, è importante monitorare la situazione in vista degli ulteriori esami.

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Le attuali condizioni fisiche di Messi

Nel corso dell'ultimo match dell', vinto per 6-4 contro ilè uscito dal campo al minuto '72, in via del tutto precauzionale, toccandosi vistosamente la coscia sinistra. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro, autore di due assist nella vittoria sulla squadra della, ha lasciato tutto il mondo con il fiato sospeso facendo pensare ad una complicazione in vista della partenza per, città dove l'farà il suo debutto ai prossimi campionati mondiali contro l'

TOKYO, GIAPPONE - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva la partita amichevole pre-campionato tra Vissel Kobe e Inter Miami allo Stadio Nazionale di Tokyo, in Giappone, il 7 febbraio 2024. (Foto di Kenta Harada/Getty Images)

Il popolo argentino è certamente preoccupato riguardo le condizioni del leader che ha condotto l'Albiceleste alla conquista del terzo storico Mondiale. Tuttavia, le notizie sembrano essere al momento rassicuranti, con il comunicato da parte dell'Inter Miami il quale ha informato che, a seguito dei primi esami strumentali, Messi ha riportato semplicemente un affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Un problema fisico che, al momento, non impedirebbe al talento di Rosario di prender parte ai prossimi campionati mondiali. Da precisare, però, che Messi verrà nuovamente e costantemente valutato nei prossimi giorni, nella speranza di ricevere ulteriori notizie positive in merito allo status fisico dell'ex Barcellona e Paris Saint-Germain.

🗣️ "A TODOS NOS HUBIESE GUSTADO QUE #MESSI LLEGUE SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMAS"



📌#Scaloni ahondó en las convocatorias y en el estado físico del capitán de cara al #Mundial2026



📌Mañana saldrá la entrevista completa en @DSports con @fczyz y @nanisenrapic.twitter.com/pIyuXNGTmo — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 26, 2026

Le parole di Scaloni su Messi

"Le prime notizie non sono troppo negative

. Logicamente, preferiremmo che non gli fosse successo nulla. Ora dobbiamo aspettare e vedere come progredisce e, soprattutto, attendiamo i risultati degli ulteriori esami a cui si sottoporrà, così da capire se è davvero quello che dicono".

Intervenuto ai microfoni di DSport, il commissario tecnico dell'Argentina,, ha espresso un cauto ottimismo sulle condizioni di

Infine, il ct argentino ha raccontato il momento in cui ha scoperto dell'infortunio del capitano della nazionale argentina: "Stavamo guardando la partita negli uffici della Federazione e abbiamo visto che aveva chiesto di essere sostituito, cosa che ci è sembrata assolutamente giusta".

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