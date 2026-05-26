L'Inter Miami fa chiarezza sulle condizioni di Lionel Messi dopo la sostituzione per infortunio: filtra ottimismo verso il Mondiale
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Arrivano segnali positivi sulle condizioni di Lionel Messi, dopo l'uscita anticipata nell'ultima gara dell'Inter Miami a ridosso della partenza per il Mondiale. Dopo la preoccupazione iniziale, il club della florida ha infatti chiarito lo status fisico dell'argentino, allontanando l'ipotesi di un serio problema.
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Il punto su Lionel MessiDurante l'ultima partita stagionale dell'Inter Miami, vinta per 6-4 contro il Philadelphia Union, Lionel Messi ha accusato un problema fisico alla gamba sinistra costringendolo ad abbandonare il campo al minuto 72' in via del tutto precauzionale. La sostituzione, però, ha ovviamente accesso le speculazioni su un possibile infortunio del talento argentino a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, torneo all'interno del quale Messi e l'Albiceleste proveranno a difendere il titolo del mondo conquistato in Qatar nel 2022.
La dinamica sembra ricordare il problema fisico accusato, allora in maglia PSG, dallo stesso Messi prima della partenza per i campionati mondiali del 2022. Lì dove un problema al tendine d'Achille, rimediato un paio di match prima della partenza per l'Asia, aveva lasciato tutto il popolo argentino col fiato sospeso. Quattro anni dopo, sembra ripetersi la medesima circostanza. Tuttavia, secondo quanto filtrerebbe, anche stavolta potrebbe trattarsi soltanto di un brutto spavento.
🚨 BREAKING: Lionel Messi suffers from discomfort but no serious injury ahead of the World Cup, tests confirm.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2026
Messi, set to be available for Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/4pWhZjV2FS
Mondiale non a rischioSecondo quanto riportato dal quotidiano argentino TYC Sports, gli esami strumentali su Messi avrebbero evidenziato un semplice affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro. Un grande sospiro di sollievo per la stella argentina e tutta la Seleccion di Scaloni. Nella nota ufficiale dell'Inter Miami si legge: "A seguito di ulteriori esami medici effettuati lunedì, la diagnosi iniziale indica un sovraccarico associato ad affaticamento muscolare nel bicipite femorale sinistro".
L'attaccante ex Barcellona e Paris Saint-Germain sarà comunque sottoposto ad ulteriori controllo ma la partenza per il suo sesto Mondiale non sarebbe, al momento, a rischio. Resta adesso da capire, se Messi sarà al 100% in vista del debutto contro l'Algeria nella notte tra il 16 e il 17 giugno o se dovrà scendere in campo nonostante qualche acciacco fisico.
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