L'attaccante della Francia ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni e ha detto che i due impegni che lo attendono saranno fondamentali per la sua carriera
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Ousmane Dembélé ha raccontato all'emittente televisivo francese M6 come sta vivendo questo periodo, diviso tra la finale di Champions League e l’avvicinarsi del Mondiale. Il Pallone d’Oro in carica si prepara a un finale di stagione intensissimo con il PSG, che il 30 maggio affronterà l’Arsenal nella sfida decisiva per la coppa più prestigiosa d’Europa, un appuntamento enorme, ma non l’unico.
All’orizzonte c’è infatti anche la grande competizione con la Francia, chiamata a inseguire un titolo mondiale partendo con il ruolo di grande favorita, nonostante le candidate siano tante.
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Le condizioni fisiche dell’attaccante franceseDembélé ha rassicurato tutti dopo l’allarme delle scorse settimane, il francese aveva infatti subito un infortunio muscolare che ora sembra essere smaltito completamente. Queste sono state le dichiarazioni della punta francese che ha voluto rassicurare i fan: "Sto molto meglio dopo la lieve distensione al polpaccio".
L'infortunio era arrivato nell'ultima partita di campionato persa contro il Paris FC al minuto 27, probabilmente l'attaccante è voluto uscire dal campo in maniera preventiva per evitare il peggio. La strategia ha funzionato e adesso il pallone d'oro in carica sarà in ottima forma per poter partire titolare contro l'Arsenal. D'ora in poi l’obiettivo è chiaro: non correre nessun rischio per essere al top con il club e poi con la nazionale.
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Dembélé: "Sarà il mio terzo Mondiale, spero di rendere bene"Il francese ha sottolineato il valore del Mondiale e l’emozione di viverlo per la terza volta come giocatore per la sua nazionale. Queste sono state le parole di Dembélé: "La Champions League è il primo passo con il PSG, ma poi ci sarà una competizione incredibile, per noi e per tutti i francesi, è eccezionale giocare un Mondiale, sarà il mio terzo. Spero di rendere bene. È un obiettivo fondamentale, soprattutto dopo il dolore che abbiamo sofferto nel 2022. Ci sono grandi nazioni, la Spagna è una nazionale eccezionale, l’Argentina, il Brasile... ci sono molti favoriti".
L'attaccante del PSG è consapevole del gioco avvolgente della Spagna che è una nazionale capace di mandare in difficoltà ogni avversario grazie alla sua abilità nel palleggio. Le altre due favorite secondo Dembélé sono le due sud americane più blasonate: Argentina e Basile. Due squadre piene di talento che partono sempre in prima linea per provare a conquistare il Mondiale.
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