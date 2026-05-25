Ousmane Dembélé ha raccontato all'emittente televisivo francese M6 come sta vivendo questo periodo, diviso tra la finale di Champions League e l’avvicinarsi del Mondiale. Il Pallone d’Oro in carica si prepara a un finale di stagione intensissimo con il PSG, che il 30 maggio affronterà l’Arsenal nella sfida decisiva per la coppa più prestigiosa d’Europa, un appuntamento enorme, ma non l’unico.

All’orizzonte c’è infatti anche la grande competizione con la Francia, chiamata a inseguire un titolo mondiale partendo con il ruolo di grande favorita, nonostante le candidate siano tante.

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PARIGI, FRANCIA - 10 MAGGIO: Ousmane Dembélé, numero 10 del Paris Saint-Germain, osserva durante la partita di Ligue 1 McDonald’s tra Paris Saint-Germain e Stade Brestois 29 al Parc des Princes il 10 maggio 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Le condizioni fisiche dell’attaccante francese

Sto molto meglio dopo la lieve distensione al polpaccio".

, il francese aveva infatti subito un infortunio muscolare che ora. Queste sono state le dichiarazioni della punta francese che ha voluto rassicurare i fan: "

L'infortunio era arrivato nell'ultima partita di campionato persa contro il Paris FC al minuto 27, probabilmente l'attaccante è voluto uscire dal campo in maniera preventiva per evitare il peggio. La strategia ha funzionato e adesso il pallone d'oro in carica sarà in ottima forma per poter partire titolare contro l'Arsenal. D'ora in poi l’obiettivo è chiaro: non correre nessun rischio per essere al top con il club e poi con la nazionale.

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Dembélé: "Sarà il mio terzo Mondiale, spero di rendere bene"

Il francesee l’emozione dicome giocatore per la sua nazionale. Queste sono state le parole di Dembélé: "con il PSG, ma poi ci sarà, per noi e per tutti i francesi,, sarà il mio terzo.. È un obiettivo fondamentale, soprattutto dopo il dolore che abbiamo sofferto nel 2022. Ci sono grandi nazioni, la Spagna è una nazionale eccezionale, l’Argentina, il Brasile... ci sono molti favoriti".

L'attaccante del PSG è consapevole del gioco avvolgente della Spagna che è una nazionale capace di mandare in difficoltà ogni avversario grazie alla sua abilità nel palleggio. Le altre due favorite secondo Dembélé sono le due sud americane più blasonate: Argentina e Basile. Due squadre piene di talento che partono sempre in prima linea per provare a conquistare il Mondiale.

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