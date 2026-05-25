Il Paris Saint-Germain può finalmente tirare un enorme sospiro di sollievo in vista dell'appuntamento più importante e atteso dell'anno. Le condizioni fisiche di Ousmane Dembélé avevano infatti tenuto col fiato sospeso un'intera tifoseria, soprattutto dopo l'uscita anticipata dal campo nell'ultimo match di campionato contro il Paris FC a causa di un fastidio muscolare. Un imprevisto che, a pochi giorni dalla finalissima di Champions League in programma il prossimo 30 maggio a Budapest, aveva fatto tremare Luis Enrique, sollevando forti preoccupazioni sulla presenza della stella francese. Ora, però, l'allarme è ufficialmente rientrato.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

Le parole di Dembélé: "Nessun rischio, state tranquilli"

A spazzare via ogni nube e a riportare il sereno all'ombra della Torre Eiffel ci ha pensato lo stesso attaccante. Intervenuto ai microfoni dell'emittente, l'ex Barcellona ha voluto tranquillizzare l'ambiente parigino con parole inequivocabili: "Sto bene, molto meglio rispetto a domenica. Ho avuto solo un piccolo spavento, ma il medico mi ha detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi". L'esterno ha poi spiegato nel dettaglio la natura delfisico, confermando senza esitazioni la sua presenza per l'atto conclusivo del torneo: "Ho avvertito un leggero indurimento al polpaccio e non ho voluto correre rischi. Sì, il 30 maggio sarò in campo, state tranquilli".

PARIGI, FRANCIA - 28 APRILE: Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain festeggia il quinto gol della sua squadra durante la semifinale di andata della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 28 aprile 2026 a Parigi, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

La sfida al muro invalicabile dell'Arsenal di Arteta

Ousmane Dembélé a loué les qualités de Luis Enrique et abordé la Coupe du monde à venir lors d'une interview accordée à M6, à quelques jours de la finale de la Ligue des champions.



➡️ https://t.co/eESJPdC5Xh pic.twitter.com/nu1PAkG0ED — L'Équipe (@lequipe) May 25, 2026

Il pienodel numero 10 rappresenta una notizia a dir poco fondamentale per il club transalpino, a caccia del secondo, storico trionfo nella massima competizione europea per club.è stato infatti una pedina tattica imprescindibile nello scacchiere di Luisdurante tutta la stagione, e la suasarà l'arma in più necessaria per scardinare la difesa avversaria.

I Gunners guidati da Mikel Arteta si presenteranno all'appuntamento forti di un dato clamoroso. L'Arsenal non ha ancora perso una singola partita in questa edizione della Champions League, costruendo le proprie fortune su una solidità difensiva pazzesca guidata da William Saliba. Lo scontro totale di Budapest si preannuncia letteralmente stellare.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365