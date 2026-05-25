Manca sempre meno al via della Coppa del Mondo 2026 e si inizia a delineare sempre di più il quadro generale delle squadre partecipanti. In questi giorni infatti, i commissari tecnici stanno sciogliendo gli ultimi dubbi sulle proprie rose e stanno componendo gli ultimi numeri di telefono dei calciatori da portare tra i 26 che andranno in Nord-Centro America. Tra esse c'è sicuramente una delle nazionali più interessanti degli ultimi anni e vera e propria sorpresa del Mondiale 2014. In Copa America, la Colombia ha ottenuto grossi risultati dal 2011 in poi, raggiungendo sempre i quarti di finale, terminando due volte al terzo posto (2016 e 2021) e una al secondo (2024, perdendo in finale con l'Argentina per 1-0 ai supplementari).

MATURIN, VENEZUELA - 9 SETTEMBRE: I giocatori della Colombia posano per una foto di squadra prima della partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Venezuela e Colombia allo Stadio Monumental de Maturin il 9 settembre 2025 a Maturin, Venezuela. (Foto di Edilzon Gamez/Getty Images)

Ai Mondiali il discorso è un po' differente considerando che nel 2022 non ha nemmeno partecipato. Nel 2018 il massimo raggiunto era stato l'ottavo di finale. Tuttavia, le ottime qualificazioni per la competizione intercontinentale in programma quest'estate hanno migliorato il clima attorno alla nazionale.

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I 26 selezionati della Colombia

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I cafeteros hanno disputato un ottimo girone di qualificazione CONMEBOL. Posizionata al terzo posto, la Colombia è arrivata a pari punti con squadre del calibro die Uruguay, preceduta solo dall'inarrestabile Argentina e dall'Ecuador. Al Mondiale dovrà affrontareall'interno del girone K. Il primo match dei cafeteros è in programma per il 18 giugno contro la nazionale di Fabio Cannavaro ed Eldor Shomurodov. Prima della fatidica data, i colombiani saranno impegnati in due amichevoli contro Costa Rica e Giordania., CT della Colombia e di passaporto argentino, ha scelto i suoi 26 uomini, tra cui figura anche un po' di Italia. Tra i portieri c'è l'ex Napoli, mentre fra i difensori figuranodel Bologna e l'immortaledel Cagliari (che torna ad avere convocati ai Mondiali dopo 12 anni). Inoltre, a centrocampo c'è l'ex Pescara Juan Quintero. Tra le stelle della squadra ovviamente ci sono Luis Diaz e Luis Suarez sulla linea offensiva e c'è spazio anche per la chiamata romantica di

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