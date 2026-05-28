Tim Payne è un difensore neozelandese. Praticamente sconosciuto fino a qualche ora fa, ha ottenuto grande notorietà e séguito grazie al creator "Elscarso".
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Tim Payne è il protagonista del nuovo esperimento social approvato dal content creator "Elscarso". È la dimostrazione tangibile di come si possa passare da giocatore semisconosciuto a mascotte dei tifosi in pochissime ore grazie ai social network e alla loro interconnessione globale.
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Tim Payne, che sogno: 800.000 followers in poche oreStiamo parlando di un difensore che impareremo a conoscere nel prossimo Mondiale estivo. Classe 1994, milita nel Wellington, ottava forza del campionato australiano. Nazionale neozelandese, ha giocato 14 partite in questo campionato dispensando 5 assist ai suoi compagni di squadra. Ebbene, nonostante la scarsa popolarità del terzino destro, Tim Payne ha validi motivi per ritenersi soddisfatto. Su Instagram, in un giorno appena, ha visto letteralmente schizzare il suo profilo da 4.700 seguaci agli attuali 800.000 circa.
Una crescita così spaventosa ha catturato attenzioni della rete, suscitando ilarità. Nei fatti, al netto del risultato grandioso, degno di un vero e proprio influencer, Tim Payne non ha alcun merito di questa ascesa 'sociale'. Tutto è da ricollegarsi alla singolare challenge lanciata dal creator "Elscarso". Quest'ultimo aveva chiesto ai suoi followers di trovare un calciatore protagonista dei prossimi Mondiali del tutto sconosciuto. Una volta fatto ciò, avrebbero dovuto cominciare a tempestarlo di like, commenti e visualizzazioni. Infine, il suo numero di followers sarebbe cresciuto all'impazzata. Così è stato.
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