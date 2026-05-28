Tim Payne è il protagonista del nuovo esperimento social approvato dal content creator "Elscarso". È la dimostrazione tangibile di come si possa passare da giocatore semisconosciuto a mascotte dei tifosi in pochissime ore grazie ai social network e alla loro interconnessione globale.

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Tim Payne, che sogno: 800.000 followers in poche ore

Stiamo parlando di un difensore che impareremo a conoscere nel prossimo Mondiale estivo. Classe 1994, milita nel, ottava forza del campionato australiano. Nazionale neozelandese, ha giocato 14 partite in questo campionato dispensando 5 assist ai suoi compagni di squadra. Ebbene, nonostante la scarsa popolarità del terzino destro, Tim Payne ha validi motivi per ritenersi soddisfatto. Su Instagram, in un giorno appena, ha visto letteralmente schizzare il suo profilocirca.

WELLINGTON, NUOVA ZELANDA - 18 MAGGIO: Tim Payne e Alex Rufer del Phoenix lasciano il campo dopo il riscaldamento durante la partita di semifinale della A-League Men tra Wellington Phoenix e Melbourne Victory allo Sky Stadium, il 18 maggio 2024, a Wellington, Nuova Zelanda. (Foto di Hagen Hopkins/Getty Images)

Una crescita così spaventosa ha catturato attenzioni della rete, suscitando ilarità. Nei fatti, al netto del risultato grandioso, degno di un vero e proprio influencer, Tim Payne non ha alcun merito di questa ascesa 'sociale'. Tutto è da ricollegarsi alla singolare challenge lanciata dal creator "Elscarso". Quest'ultimo aveva chiesto ai suoi followers di trovare un calciatore protagonista dei prossimi Mondiali del tutto sconosciuto. Una volta fatto ciò, avrebbero dovuto cominciare a tempestarlo di like, commenti e visualizzazioni. Infine, il suo numero di followers sarebbe cresciuto all'impazzata. Così è stato.

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Tim Payne è diventato talmente famoso tramite l'influencer parlante spagnolo che ha tenuto a ringraziarlo personalmente. "Elscarso", comunque, ha fatto capire che non si fermerà certamente ora. Anzi, l'obiettivo resta tentare di sfruttare questa lunghezza d'onda anche durante la rassegna intercontinentale. Queste le parole del creator, sorpreso da sé stesso e dalla sua capacità di orientare un flusso così importante di seguaci: "La storia di Tim Payne è sfuggita di mano. Mi piacerebbe che gli dessimo un soprannome.".

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