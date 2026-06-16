Sandro Tonali va sempre di moda, il centrocampista italiano del Newcastle è tornato al centro delle voci di mercato inglesi. Nelle ultime ore il Tottenham avrebbe manifestato un forte interesse per il mediano dei Magpies, considerato uno degli obiettivi principali per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

In cima alla lista dei desideri

Sandro Tonali, Newcastle United - Getty Images

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, il manager Roberto De Zerbi vede in Tonali il profilo ideale per dare qualità, personalità e leadership al centrocampo degli Spurs. Il regista azzurro rappresenterebbe infatti un acquisto di grande prestigio per rilanciare le ambizioni del club londinese. La trattativa, tuttavia, si presenta molto complicata. Il Newcastle valuta il giocatore tra gli 80 e i 100 milioni di sterline e non ha alcuna intenzione di svenderlo. Inoltre, sul nazionale italiano ci sarebbe la concorrenza di altre big della Premier League come Manchester City, Arsenal e Manchester United, pronte a inserirsi nella corsa.

Anche Mourinho su Sandro Tonali?

José Mourinho - Ph Getty Images

Al momento non risultano contatti ufficiali tra i club, ma il Tottenham avrebbe già individuato Tonali come uno dei grandi obiettivi del mercato estivo. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle richieste economiche del Newcastle, che continua a considerarlo una pedina fondamentale del progetto tecnico. Per ora si tratta di una pista affascinante ma ancora tutta da costruire: il Tottenham sogna il colpo Tonali, ma per portarlo a Londra servirà una trattativa lunga, costosa e con molta concorrenza.

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