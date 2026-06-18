Dopo la fantastica prestazione di Leo Messi contro l'Algeria, prestazione che ha permesso all'argentino di battere numerosi record e presentarsi al suo sesto Mondiale, sono arrivate le brutte notizie. Il padre della pulce infatti è stato ricoverato in ospedale. La famiglia di Leo ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale circa le condizioni di salute dell'uomo.

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Il comunicato della famiglia Messi sullo stato di salute del padre

ROSARIO, ARGENTINA – 25 novembre: Jorge Messi, padre di Lionel Messi, osserva il riscaldamento prima della partita tra Newell's Old Boys e Inter Miami CF, nell'ambito della "Illinois Newell's Cup", al Centro Griffa, il 25 novembre 2024 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images).

Dopo le varie voci che si sono susseguite sullo stato di Jorge, padre di Leo Messi, la famiglia del numero 10 argentino ha voluto rilasciare un comunicato ufficiale per evitare il diffondersi di false notizie. "La famiglia Messi informa che Jorge sta affrontando un problema di salute. In questo momento si trova sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un'evoluzione favorevole all'interno del quadro clinico che presenta. Di fronte alle versioni, alle voci e alle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare".

La famiglia di Leo ha voluto sottolineare quanto la realtà dei fatti è nota solo ai pochi intimi di Jorge. " La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti dispongono di informazioni reali e precise sulle condizioni di Jorge. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida né veritiera. In momenti come questo, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità".

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Purtroppo in casi come questo si specula tanto, ed è proprio questo che la famiglia dell'ex calciatore del Barcellona chiede di evitare. ". Ringraziamo sinceramente per le dimostrazioni di affetto, rispetto e preoccupazione ricevute, e chiediamo che vengano preservate la privacy, la riservatezza e l'intimità di Jorge e di tutta la sua famiglia durante questo periodo.. Grazie per la comprensione".

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