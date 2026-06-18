Julian Alvarez vuole solo il Barcellona. L'attaccante argentino ha già fatto sapere all'Atletico Madrid della sua voglia di vestire la maglia blaugrana e non intende rimangiarsi la parola data al club catalano per il quale ha già rifiutato le offerte avanzate da PSG e Arsenal. Alla squadra di Hansi Flick serve un degno sostituto di Robert Lewandowski e il classe 2000 è il primo nome sulla lista di Joan Laporta. Adesso bisogna convincere i Colchoneros.

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Barcellona, si continua a seguire la pista Julian Alvarez: l'argentino vuole solo i blaugrana

Il

Barcellona

continua a lavorare discretamente per ingaggiare un centravanti, con

come obiettivo principale per sostituire

Robert Lewandowski

. L'argentino è attualmente impegnato nel Mondiale con la sua Argentina, motivo per cui ogni trattativa sarà rimandata alla fine della competizione. Tuttavia, il club catalano resta fermamente intenzionato a portare avanti il ​​trasferimento al quale il classe 2000 ha aperto ormai da settimane.

In casa Barcellona sono tutti a conoscenza della grande voglia di vestire la maglia blaugrana da parte di Julian Alvarez che, a sua volta, ha già comunicato all'Atletico Madrid la sua intenzione di giocare all'ombra dello Spotify Camp Nou. Inoltre, all'interno del club catalano si ritiene che i Colchoneros non siano completamente contrario alla sua partenza, ma anche che allo stesso tempo stiano cercando di indirizzarlo verso un'altra destinazione, preferibilmente il PSG o l'Arsenal, per evitare che finisca ad una diretta rivale. Un'ipotesi a cui Alvarez si è opposto con tutte le sue forze finora, nonostante sia parigini che Gunners abbiano raggiunto l'accordo con il club madrileno.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Per avere l'ex Manchester City tra le proprie fila, il Barcellona aveva avanzato un'offerta di 100 milioni di euro. Somma che in generale non ha convinto del tutto l'Atletico Madrid ma la voglia di cambiare aria da parte di Alvarez può rivelarsi decisiva, così come è stato in precedenza per Robert Lewandowski nel 2022, quando il polacco comunicò personalmente al Bayern Monaco la sua intenzione di lasciare la Bundesliga. Nei giorni scorsi, inoltre, c'è anche stato un incontro tra Deco e l'entourage del giocatore, Fernando Hidalgo, anche loro a conoscenza delle intenzioni di Julian Alvarez. Ma adesso, per l'argentino è tempo di pensare solo al Mondiale.

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