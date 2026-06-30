Il Tottenham si conferma uno dei club più attivi in questa prima parte di mercato. I londinesi sono pronti a portare Mateus Fernandes alla corte di Roberto De Zerbi
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Il Tottenham di Roberto De Zerbi non si ferma. La società londinese ha infatti intenzione di regalare all'allenatore italiano una squadra competitiva per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi e per cancellare l'ultima annata - che rischiava di essere fatale per il club. In direzione Londra infatti ci sarebbe Mateus Fernandes, giovane centrocampista portoghese del West Ham.
Tottenham: Mateus Fernandes pronto a dire sì
Il Tottenham si prepara all'ennesimo colpo. Gli spurs infatti risultano essere ad oggi una delle società più attive sul mercato. Sebbene il Mondiale solitamente rallenti il calciomercato, i londinesi stanno per mettere a segno un altro colpo da 90. Dopo essersi infatti assicurati le prestazioni di Robertson, Senesi e Van Hecke - arrivato dal Brighton per 60 milioni - i dirigenti sono pronti a sferrare il colpo decisivo per portare a Londra Mateus Fernandes.
Il centrocampista portoghese - nonostante non sia stato inserito da Roberto Martinez nei convocati per il Mondiale - si è reso protagonista di una grande stagione con la maglia del West Ham. Sebbene la stagione degli hammers è terminata con la retrocessione in Championship, il classe 2004, alla prima stagione in Premier League, ha preso in mano il centrocampo del club diventandone un titolare inamovibile. 3 gol e 4 assist in 36 partite - di cui 35 da titolare - è il bottino che gli ha permesso di essere premiato Young Player of the Season della Premier League.
🚨 EXCLUSIVE: Tottenham Hotspur win race to sign Mateus Fernandes from West Ham United. Spurs submitted highest proposal (believed to be ~£85m guaranteed) & 21yo #WHUFC midfielder opted to join #THFC. Numbers beyond where #MUFC willing to go @TheAthleticFC https://t.co/8JMyfl8LoS— David Ornstein (@David_Ornstein) June 30, 2026
Ed ora, stando a quanto riportato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, Roberto De Zerbi si prepara ad accoglierlo a Londra. Il prezzo fissato dal suo club di appartenenza è molto alto - circa 85 milioni - ma la cifra non spaventa gli spurs. Sul calciatore c'era già il forte interesse del Manchester United, impegnato nel processo di ricostruzione con Michael Carrick, ma il Tottenham è piombato sul ragazzo prepotentemente. Il talento portoghese sembrerebbe aver detto sì agli spurs, rifiutando così le sirene provenienti da Manchester.
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