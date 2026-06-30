Il Tottenham di Roberto De Zerbi non si ferma. La società londinese ha infatti intenzione di regalare all'allenatore italiano una squadra competitiva per affrontare la prossima stagione nel migliore dei modi e per cancellare l'ultima annata - che rischiava di essere fatale per il club. In direzione Londra infatti ci sarebbe Mateus Fernandes, giovane centrocampista portoghese del West Ham.

Tottenham: Mateus Fernandes pronto a dire sì

LONDRA, INGHILTERRA – 24 gennaio 2026: Mateus Fernandes del West Ham United festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra West Ham United e Sunderland, disputata al London Stadium il 24 gennaio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il Tottenham si prepara all'ennesimo colpo. Gli spurs infatti risultano essere ad oggi una delle società più attive sul mercato. Sebbene il Mondiale solitamente rallenti il calciomercato, i londinesi stanno per mettere a segno un altro colpo da 90. Dopo essersi infatti assicurati le prestazioni di Robertson, Senesi e Van Hecke - arrivato dal Brighton per 60 milioni - i dirigenti sono pronti a sferrare il colpo decisivo per portare a Londra Mateus Fernandes.

Il centrocampista portoghese - nonostante non sia stato inserito da Roberto Martinez nei convocati per il Mondiale - si è reso protagonista di una grande stagione con la maglia del West Ham. Sebbene la stagione degli hammers è terminata con la retrocessione in Championship, il classe 2004, alla prima stagione in Premier League, ha preso in mano il centrocampo del club diventandone un titolare inamovibile. 3 gol e 4 assist in 36 partite - di cui 35 da titolare - è il bottino che gli ha permesso di essere premiato Young Player of the Season della Premier League.

🚨 EXCLUSIVE: Tottenham Hotspur win race to sign Mateus Fernandes from West Ham United. Spurs submitted highest proposal (believed to be ~£85m guaranteed) & 21yo #WHUFC midfielder opted to join #THFC. Numbers beyond where #MUFC willing to go @TheAthleticFC https://t.co/8JMyfl8LoS — David Ornstein (@David_Ornstein) June 30, 2026

Ed ora, stando a quanto riportato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, Roberto De Zerbi si prepara ad accoglierlo a Londra. Il prezzo fissato dal suo club di appartenenza è molto alto - circa 85 milioni - ma la cifra non spaventa gli spurs. Sul calciatore c'era già il forte interesse del Manchester United, impegnato nel processo di ricostruzione con Michael Carrick, ma il Tottenham è piombato sul ragazzo prepotentemente. Il talento portoghese sembrerebbe aver detto sì agli spurs, rifiutando così le sirene provenienti da Manchester.