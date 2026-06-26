Roberto Martinez non cerca alibi. Alla vigilia della sfida contro la Colombia, decisiva per il primo posto nel girone del Mondiale, il commissario tecnico del Portogallo ha ribadito un concetto chiaro: "In un torneo come la Coppa del Mondo non esistono percorsi o posizioni facili". L'obiettivo è arrivare alla fase a eliminazione diretta nella miglior condizione possibile, e per farlo serve soltanto vincere. Il tecnico spagnolo ha elogiato la Colombia, definendola una delle migliori squadre del torneo nelle transizioni offensive, e ha sottolineato il lavoro svolto nei mesi precedenti per preparare una gara che considera fondamentale. Martinez ha inoltre spiegato che il Portogallo è cresciuto sotto il profilo mentale, che tutti i giocatori sono pronti a dare il proprio contributo e che il sogno Mondiale passa da un percorso fatto di un passo alla volta.

Portogallo, Martinez: "La Colombia ci dirà chi siamo"

guarda con fiducia alla sfida contro la Colombia,. Per il commissario tecnico delsarà una partita diversa rispetto alle precedenti, sia dal punto di vista tattico sia da quello emotivo. "In un Mondiale non esistono percorsi facili", ha ribadito, spiegando che l'unico modo per arrivare pronti alla fase decisiva del torneo è continuare a vincere. "Abbiamo molto rispetto per la Colombia", ha aggiunto, definendola una delle migliori squadre della competizione nelle transizioni offensive grazie a giocatori come

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Roberto Martinez, allenatore della nazionale portoghese, reagisce durante il quarto di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Martinez ha ricordato che il Portogallo ha iniziato a preparare questa gara già nei mesi scorsi, scegliendo Miami come base per adattarsi al clima: "Se c'è una partita per cui abbiamo dovuto prepararci, è proprio questa". Il tecnico ha poi sottolineato la crescita mentale mostrata dalla squadra e l'importanza del gruppo: "La parola sostituto non esiste più. Tutti sono pronti quando vengono chiamati in causa". Infine ha invitato a mantenere i piedi per terra: "Dobbiamo procedere un passo alla volta. E questo passo è la Colombia". Un messaggio chiaro, con un obiettivo altrettanto chiaro: continuare il cammino e arrivare il più lontano possibile.