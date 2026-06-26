La terza giornata del Gruppo K propone una delle sfide più attese della fase a gironi del Mondiale 2026. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno, con calcio d'inizio fissato all'01:30, Colombia e Portogallo si affrontano in un match che mette in palio il primo posto del raggruppamento. I Cafeteros partono con un leggero vantaggio in classifica, mentre i lusitani sono chiamati a vincere per chiudere davanti a tutti.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Colombia-Portogallo in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Colombia-Portogallo, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Colombia

La nazionale di Néstor Lorenzo ha rispettato le aspettative nelle prime due giornate, conquistando due vittorie che le hanno permesso di salire a quota sei punti. Dopo il 3-1 inflitto all'Uzbekistan all'esordio, la Colombia ha superato anche la Repubblica Democratica del Congo grazie al gol decisivo di Daniel Muñoz.

I Cafeteros stanno mostrando grande equilibrio tra i reparti, con una difesa molto solida e un centrocampo guidato dall'esperienza di James Rodríguez. Anche Luis Díaz continua a rappresentare il principale riferimento offensivo, mentre Muñoz è stato finora uno dei migliori interpreti del torneo grazie ai suoi inserimenti continui.

MATURIN, VENEZUELA - 9 SETTEMBRE 2025: Daniel Muñoz della Colombia reagisce durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Venezuela e Colombia, disputata all'Estadio Monumental de Maturín il 9 settembre 2025 a Maturín, Venezuela. (Foto di Edilzon Gamez/Getty Images)

Il momento del Portogallo

Il Portogallo ha iniziato il Mondiale con un pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo, prima di riscattarsi nella seconda giornata travolgendo l'Uzbekistan con un netto 5-0.

La squadra di Roberto Martínez ha ritrovato brillantezza offensiva e soprattutto i gol di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che ha permesso al fuoriclasse portoghese di scrivere un'altra pagina della sua straordinaria carriera internazionale. Insieme a Bruno Fernandes, Vitinha e João Félix, il Portogallo dispone di qualità sufficienti per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ma contro la Colombia servirà una prestazione praticamente perfetta.

La situazione del Gruppo K

La Colombia guida il girone con 6 punti, seguita dal Portogallo a quota 4. Più indietro la Repubblica Democratica del Congo e l'Uzbekistan. La situazione è piuttosto chiara: ai Cafeteros basta un pareggio per chiudere il Gruppo K al primo posto, mentre il Portogallo deve necessariamente conquistare la vittoria per effettuare il sorpasso. Il secondo posto dei lusitani resta comunque ben saldo, salvo clamorosi ribaltoni legati alla differenza reti.

LEIRIA, PORTOGALLO - 10 GIUGNO 2026: Nuno Mendes del Portogallo (a destra) prova a liberarsi della marcatura di Semi Ajayi della Nigeria (a sinistra) durante l'amichevole internazionale tra Portogallo e Nigeria, disputata all'Estádio Dr. Magalhães Pessoa il 10 giugno 2026 a Leiria, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Probabili formazioni di Colombia-Portogallo

Néstor Lorenzo dovrebbe confermare il collaudato 4-3-3. Davanti a Vargas agiranno Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica. In mezzo al campo spazio a Puerta, Arias e Lerma, mentre il tridente offensivo sarà formato da James Rodríguez, Luis Suárez e Luis Díaz.

Roberto Martínez dovrebbe affidarsi ancora al 4-3-3 visto nella larga vittoria contro l'Uzbekistan. Diogo Costa difenderà i pali, con João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes in difesa. A centrocampo spazio a Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves, mentre in attacco Pedro Neto e João Félix agiranno ai lati di Cristiano Ronaldo.

Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sanchez, Lucumì, Mojica; Puerta, Arias, Lerma; James Rodriguez, Luis Suarez, Luis Diaz.

Portogallo (4-3-3): D. Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Joao Neves; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

Cosa aspettarci dalla partita

La classifica lascia immaginare una gara dai ritmi elevati. Il Portogallo dovrà necessariamente cercare la vittoria e sarà costretto ad assumere il controllo del possesso, mentre la Colombia potrà sfruttare gli spazi concessi dai lusitani grazie alla velocità di Luis Díaz e alla qualità nelle verticalizzazioni di James Rodríguez.

Entrambe dispongono di un reparto offensivo di altissimo livello e hanno dimostrato di attraversare un buon momento di forma. Per questo motivo è lecito aspettarsi una sfida intensa, ricca di occasioni e giocata con grande qualità tecnica.

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