Il Tottenham Hotspur continua a non voler mollare lo scettro della squadra più attiva nel calciomercato estivo 2026. Il club allenato da Roberto De Zerbi ha necessità di formare la rosa ideale il prima possibile, affinché la prossima annata si riveli di successo, soprattutto in relazione al disastro combinato nel 2025-26. Il primo reparto su cui si è deciso di investire è stato senza dubbio la difesa. Spesso si dipinge il tecnico italiano come un allenatore prettamente offensivo, senza considerare il grande lavoro svolto per mantenere una discreta solidità dietro. Perciò, la dirigenza ha deciso di assecondare il proprio manager, firmando a parametro zero Marcos Senesi e Andy Robertson. Poi è stato rinnovato il contratto di Pedro Porro ed infine è arrivata l'ingente spesa per Jan Paul Van Hecke, pupillo ed ex giocatore proprio di RDZ. Tuttavia, in attesa che si sbrogli la matassa Tonali-Bergvall, gli Spurs hanno chiuso un nuovo giocatore.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Dubravka è un nuovo calciatore del Tottenham

LEEDS, INGHILTERRA - 1 MAGGIO: Il portiere del Burnley Martin Dubravka reagisce durante la partita di Premier League tra Leeds United e Burnley all'Elland Road il 1° maggio 2026 a Leeds, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Il club londinese ha deciso di salutare Guglielmo Vicario dopo 3 stagioni insieme. Il 30enne era arrivato in Inghilterra nell'estate del 2023, dopo una splendida annata con l'Empoli da soli 39 gol subiti in 31 partite. Così, gli Spurs hanno sborsato 20 milioni alla squadra toscana e Vicario, tra alti e bassi, è stato protagonista della vittoria dell'Europa League '24-'25. Tuttavia, l'annata appena conclusa è stata molto deludente per il portiere italiano, anche per via di qualche infortunio; così, Vicario non rientrerebbe più nei piani degli Spurs.

We are delighted to announce the signing of Martin Dubravka ✍️



🔗 https://t.co/YAdzVKchXn pic.twitter.com/EycR1ENz3N — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 24, 2026

De Zerbi e la dirigenza hanno promosso il giovane Antonin Kinsky come titolare della prossima stagione. Con la cessione dell'italiano, il club necessitava di un secondo affidabile in relazione al giocatore ceco e hanno così deciso di firmare Martin Dubravka. Reduce da un'annata giocata da titolare con il Burnley, il 37enne slovacco è rimasto svincolato dopo la retrocessione del club e ha così deciso di accasarsi con gli Spurs.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365