Lucas Bergvall vuole lasciare il Tottenham a causa dello scarso impiego sotto la guida di De Zerbi. Gli Spurs chiedono 45 milioni di sterline per cederlo
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Il Tottenham ha centrato la salvezza nella parte finale della scorsa Premier League, ma nonostante ciò qualche pezzo pregiato bussa alla porta della dirigenza chiedendo la cessione. Lucas Bergvall, con ogni probabilità, saluterà gli Spurs in questo calciomercato estivo.
Il centrocampista svedese sta disputando i Mondiali con la propria nazionale, ma ha già comunicato al club londinese la ferma volontà di cambiare aria. Bergvall ha espresso profonda preoccupazione per la sua titolarità dopo l'arrivo in panchina di Roberto De Zerbi. Sotto la guida del tecnico italiano, infatti, il classe 2006 ha calpestato il prato verde da titolare in una sola occasione, accumulando un misero bottino di 112 minuti totali in questo finale di stagione.
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Il lungo contratto e il prezzo fissatoIl giovane talento credeva ciecamente nel progetto Tottenham, tanto da siglare un contratto lunghissimo con scadenza fissata al 2031. Addirittura, nel 2024, lo svedese preferì la destinazione londinese a top club assoluti come il Barcellona. Adesso, però, il giocatore spinge fortemente per l'addio e gli Spurs faticheranno a trattenerlo di fronte a queste nette richieste. Come rivela il quotidiano Evening Standard, il club inglese chiede almeno 45 milioni di sterline per concedere il via libera definitivo alla cessione di Bergvall.
L'obiettivo Tonali e il muro del NewcastleLa dirigenza londinese reinvestirà i soldi ricavati da questa potenziale e ricca cessione direttamente sul mercato in entrata. Il grande sogno di De Zerbi e della società porta il nome di Sandro Tonali, centrocampista italiano che ormai conosce benissimo i ritmi e l'intensità della Premier League.
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