Il Tottenham ha centrato la salvezza nella parte finale della scorsa Premier League, ma nonostante ciò qualche pezzo pregiato bussa alla porta della dirigenza chiedendo la cessione. Lucas Bergvall, con ogni probabilità, saluterà gli Spurs in questo calciomercato estivo.

Il centrocampista svedese sta disputando i Mondiali con la propria nazionale, ma ha già comunicato al club londinese la ferma volontà di cambiare aria. Bergvall ha espresso profonda preoccupazione per la sua titolarità dopo l'arrivo in panchina di Roberto De Zerbi. Sotto la guida del tecnico italiano, infatti, il classe 2006 ha calpestato il prato verde da titolare in una sola occasione, accumulando un misero bottino di 112 minuti totali in questo finale di stagione.

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Il lungo contratto e il prezzo fissato

Il giovane talento credeva ciecamente nel progetto, tanto da siglare unlunghissimo con scadenza fissata al. Addirittura, nel 2024, lo svedese preferì la destinazione londinese a top club assoluti come il. Adesso, però, il giocatore spinge fortemente per l'addio e glifaticheranno a trattenerlo di fronte a queste nette richieste. Come rivela il quotidiano, il club inglese chiede almenodi sterline per concedere il via libera definitivo alla cessione di

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 14 DICEMBRE: Lucas Bergvall del Tottenham durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur al City Ground il 14 dicembre 2025 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'obiettivo Tonali e il muro del Newcastle

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La dirigenza londinese reinvestirà i soldi ricavati da questa potenziale e riccadirettamente sul mercato in entrata. Il grande sogno die della società porta il nome di Sandro, centrocampista italiano che ormai conosce benissimo i ritmi e l'intensità dellaIl, attuale proprietario del cartellino dell'ex Milan, ha però alzato una barriera enorme a protezione del suo gioiello. I Magpies hanno rifiutato senza mezzi termini la prima clamorosa offerta londinese di ben, facendo sapere aldi non voler assolutamente cedere il giocatore per una cifra inferiore ai

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