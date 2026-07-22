La giornata di oggi sarà sicuramente da ricordare per Phil Foden, calciatore che veste la maglia del Manchester City. Nelle ultime ore, infatti, il giocatore nato nel 2000 ha rinnovato il proprio contratto con la Premier League. Anche per la stagione 2026/2027, quindi, i Citizens potranno contare su un loro prodotto del settore giovanile.

Foden ha rinnovato il contratto col Manchester City

Nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare dei rumors di calciomercato che volevano il giocatore nato nel 2000 alAlla fine, però, Foden ha preso la decisione di continuare la propria carriera agonistica con la maglia della squadra di cui è sempre stato tifoso. L'inglese ha firmato un contratto che lo legherà ai Citizens fino al. Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale del Manchester City:

"Appassionato tifoso del City da sempre, il ventiseienne continuerà il suo legame con il Club, iniziato all'età di nove anni nella nostra Academy. Da quando ha esordito in prima squadra sotto la guida di Pep Guardiola nel 2017, è diventato uno dei giocatori più titolati della nostra storia.

Complessivamente ha vinto 20 trofei importanti con il City: sei titoli di Premier League, cinque Coppe di Lega, tre FA Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del Mondo per club FIFA".

Foden renueva con Manchester City 🩵 pic.twitter.com/cEJCXTuiTS — Manchester City (@ManCityES) July 22, 2026

"Dotato di un innato talento offensivo, Foden si è distinto anche con premi individuali, tra cui il PFA Player of the Year 2023/24, il FWA Footballer of the Year e il Premier League Player of the Season. Nel maggio 2026 è diventato il sesto giocatore ad aver conosciuto alla realizzazione di 100 gol in Premier League con il City, ed è uno dei soli 20 calciatori ad aver segnato 100 gol per il Club nei nostri 132 anni di storia".

Manchester, Inghilterra - 24 maggio 2026: Phil Foden del Manchester City durante la partita di Premier League tra Manchester City ed Aston Villa all'Etihad Stadium. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Nel comunicato ufficiale del rinnovato, sono presenti anche le dichiarazioni che il giocatore ha rilasciato ai canali ufficiali del club. Le sue parole: "Continuare a giocare col City significato tutto per me. Ho sempre desiderato di giocare qui ed è sempre un onore indossare questa maglia. Ho avuto la fortuna di vivere un periodo in cui ci sono stati tanti titoli, ma ora si deve guardare al futuro e vincere ancor di più. Grazie il club, i compagni di squadra lo staff ed i tifosi per la fiducia riposta in me. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con Enzo Maresca. Durante la stagione del Triplete tutti lo rispettavano ed era bello lavorare con lui".