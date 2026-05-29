L'Arsenal e il PSG si sono ritagliate un posto importantissimo nel calcio che conta grazie ad un lavoro lungo e paziente.
Festa parigina all'Allianz Arena! Il PSG supera il Bayern Monaco e vola in finale
Sabato 30 Maggio alla Puskás Aréna di Budapest avrà luogo la finale di Champions League tra PSG e Arsenal. Da un lato i francesi, campioni d'Europa in carica e alla ricerca del secondo successo consecutivo, dall'altro i gunners che tornano in finale dopo 21 anni e vogliono conquistare un trofeo che manca in bacheca. E poi Luis Enrique contro Arteta: due generazioni distinte, due facce molto differenti del calcio spagnolo. Ma, soprattutto, Paris Saint Germain contro Arsenal: la sfida tra due progettualità più che tra due squadre. Entrambi i club hanno lavorato per anni per raggiungere una stabilità e guadagnarsi una posizione di rilievo nel calcio europeo. I parigini ci sono già riusciti, e sono alla ricerca di una conferma; i londinesi dall'altro lato sono pronti a gettare il cuore oltre l'ostacolo per trovare la consacrazione definitiva.
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Arsenal: la pazienza è la virtù dei forti
I gunners sono approdati meritatamente in finale. Perché la possibilità di vincere la coppa dalle grandi orecchie è un dovuto riconoscimento ad una squadra che passo dopo passo, gradino dopo gradino, si è riconquistata un posto tra le grandi del calcio europeo - e mondiale. Il progetto Arsenal parte da lontano, esattamente da 7 anni fa. Nel 2019 infatti la società londinese decide di affidare la panchina a Mikel Arteta, centrocampista spagnolo che aveva vestito - tra le altre - proprio la maglia dei gunners per 5 anni.
Ma Arteta arriva sulla panchina di Highbury senza esperienza. O meglio, con alle spalle solo 3 anni da vice di Pep Guardiola. Ma probabilmente i 3 anni di scuola dal catalano sono valsi più di anni di esperienza, o per lo meno nella testa dei dirigenti inglesi, che sfidano il destino e hanno scelto lo spagnolo di San Sebastian.
I primi anni non sono all'altezza delle aspettative: un ottavo posto - da subentrato - e poi ancora ottavo, e un quinto posto poi. Altrove sarebbe bastato molto meno - in Italia forse solo la prima mezza stagione - per essere licenziato. Ma la strategia del club londinese era ben diversa: un palazzo non si costruisce in due giorni, ci vuole tempo. E allora ancora fiducia a Mikel. Nei tre anni successivi sono arrivati tre secondi posti.
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Ma questa volta la storia ha preso il bivio giusto per Arteta e i suoi ragazzi. 22 anni dopo, l'Arsenal è tornato campione d'Inghilterra. E quale coronamento migliore, se non la vittoria del più importante titolo a livello di club? Nella finale contro il PSG l'Arsenal ha l'occasione di fare la storia. Un double sarebbe un'impresa epica, soprattutto se pensiamo che i gunners solo una volta si sono trovati a disputare una finale di Champions - persa per 2-1 contro il Barcellona.
PSG: sul tetto del mondo
Di fronte ai londinesi ci sarà il PSG dei ragazzi terribili. La squadra francese si è già laureata campione d'Europa nella passata stagione, trasformando un'avvio pessimo in un successo storico, con la ciliegina sulla torta del 5-0 inflitto all'Inter di Simone Inzaghi in finale. Rispetto agli avversari il progetto dei parigini è qualche passo in avanti, l'obiettivo infatti è cercare il secondo titolo consecutivo.
Ma anche il progetto PSG parte da molto lontano. Al-Khelaifi acquista il PSG nel 2011, con l'obiettivo di rendere Parigi la capitale del calcio europeo. Per raggiungere l'obiettivo di diventare i più grandi, servono ovviamente i più grandi calciatori. E allora via: da Neymar a Thiago Silva, da Messi a Mbappè. Lo sceicco le ha provate tutte per poter guardare il calcio europeo e dire "ci sono anch'io". Ma i tentativi sono stati tutti vani, o quasi. Certo, sono arrivati molti titoli nazionali - 9 campionati più svariate coppe - ma mai la Champions League.
Il vero turning point della storia recente del PSG è stato però un'altro, e non ha il nome di un calciatore, bensì di un'allenatore: Luis Enrique. Lo stesso Luis Enrique che si era già laureato campione d'Europa alla guida del Barcellona. Ma soprattutto - a dimostrare la precedente tesi sulla nostra poca pazienza - lo stesso Luis Enrique cacciato da Roma dopo un solo anno poichè reo di aver fallito la qualificazione alle coppe europee.
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Il nuovo PSG è micidiale, e vederlo giocare è uno spettacolo. Dopo la roboante vittoria dello scorso anno, il club francese proverà a ripetersi contro l'Arsenal. Certo, i londinesi magari arriveranno più preparati rispetto ai neroazzurri - che probabilmente avevano preso l'avversario un pò sottogamba - ma l'onda d'urto del PSG a tratti sembra troppo forte, inarrestabile.
PSG-Arsenal: il nuovo che avanza
Chiunque esca vincitore da questo incontro, una cosa è certa. Questi due club - insieme a Bayern Monaco, Manchester City ed altri - hanno delineato quale sarà il calcio dei prossimi anni. Idee nuove, giocatori multifunzionali, e allenatori che hanno tanto da dire ma soprattutto da dare. E la strada diventa ancor più netta e delineata se facciamo un confronto con il nostro calcio. La stagione 25/26 ha chiarito - una volta per tutte - che il calcio di dieci anni fa non va più bene.
Niente più speculazioni, niente più risultatismo al 100%. I vari Chivu, Fabregas, De Rossi, sono stati degli ottimi esempi di nuovo che avanza. L'usato sicuro di Allegri e Spalletti, dall'altro lato, non ha dato i frutti sperati. Certo, non sempre il nuovo è sinonimo di garanzia e vittoria, e si possono prendere anche dei grandi abbagli, ma un abbaglio non lo riconosci dopo mezza stagione. Perciò a prescindere da chi vincerà questa gara, queste due squadre ci hanno già mostrato e insegnato tanto.
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