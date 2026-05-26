Il Como ha festeggiato la qualificazione in Champions League: Fabregas ha raccontato l'incontro con la società e il futuro di Nico Paz

Samuele Dello Monaco
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Dopo una cavalcata entusiasmante conclusasi all'ultima giornata di Serie A, Cesc Fàbregas si gode la festa ma guarda anche avanti, con la qualificazione del Como alla prossima Champions League. Si tratta del coronamento di una storica stagione, un traguardo eccezionale che proietta la squadra lariana direttamente nell'élite del calcio europeo.

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La prossima stagione del Como

Fabregas non ha intenzione di fermarsi e, ai microfoni di Sky Sport, ha delineato i prossimi passi della società. Il progetto tecnico è solido, come confermano le parole sulle riunioni dirigenziali: "Il futuro? Abbiamo avuto una lunga riunione alle 14:00 con il presidente e il direttore. Abbiamo consolidato l'idea; la visione per la prossima stagione è già definita. Sono molto felice qui. Devo ancora perfezionare alcuni dettagli e sto imparando molto. Stiamo creando una mentalità".
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Il successo ottenuto non è frutto del caso. L'allenatore ha voluto rimarcare il percorso virtuoso fatto dal club in questi mesi: "la crescita di questo club è stata fulminea. Da quando abbiamo iniziato, abbiamo superato le aspettative per due anni e mezzo. Sappiamo chi siamo, abbiamo una visione chiara. Un capolavoro, ma da oggi iniziamo a prepararci per una stagione difficile e diversa". Il nuovo palcoscenico europeo, infatti, richiede la massima attenzione per evitare brutte sorprese: "La Champions League è fondamentale; se non sei preparato in certi stadi, rischi di subire sei gol".

Quale futuro per Nico Paz?

Un nodo cruciale per il calciomercato del Como riguarda il futuro di Nico Paz. Il talento argentino è ormai un obiettivo concreto di diversi grandi club, ma la situazione contrattuale è ben delineata: il Real Madrid potrebbe riportare a casa il giocatore per la cifra di 9 milioni di euro. Fàbregas, dal canto suo, ha sottolineato a chiare lettere l'importanza del ragazzo per il proprio impianto tattico: "È un giocatore molto importante per la nostra crescita. Siamo cresciuti con lui e lui con noi. È una partita importante, vedremo cosa succederà, ma il nostro desiderio è che resti con noi".

Como 1907 v Torino FC - Serie A
COMO, ITALIA – 24 GENNAIO: l’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, dà indicazioni al suo giocatore Nico Paz durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Torino FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 gennaio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Già la scorsa settimana l'allenatore aveva tracciato un confine netto sul destino del centrocampista offensivo, affermando categoricamente che "Nico Paz giocherà nel Como o nel Real Madrid, non nell'Inter", in risposta alle parole di apprezzamento di Javier Zanetti sul centrocampista argentino. Una presa di posizione forte che è stata ulteriormente dettagliata nelle ultime ore per spazzare via ogni dubbio sulle pretendenti italiane: "Nico è al 50% un giocatore del Como, ma è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid. Se posso dire una cosa, la so per certo: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà nel Como il prossimo anno".

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