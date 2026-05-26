Dopo una cavalcata entusiasmante conclusasi all'ultima giornata di Serie A, Cesc Fàbregas si gode la festa ma guarda anche avanti, con la qualificazione del Como alla prossima Champions League. Si tratta del coronamento di una storica stagione, un traguardo eccezionale che proietta la squadra lariana direttamente nell'élite del calcio europeo.

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La prossima stagione del Como

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Quale futuro per Nico Paz?

Fabregas non ha intenzione di fermarsi e, ai microfoni di, ha delineato i prossimi passi della società. Il progetto tecnico è solido, come confermano le parole sulle riunioni dirigenziali:Il successo ottenuto non è frutto del caso. L'allenatore ha voluto rimarcare il percorso virtuoso fatto dal club in questi mesi:. Il nuovo palcoscenico europeo, infatti, richiede la massima attenzione per evitare brutte sorprese:

Un nodo cruciale per il calciomercato del Como riguarda il futuro di Nico Paz. Il talento argentino è ormai un obiettivo concreto di diversi grandi club, ma la situazione contrattuale è ben delineata: il Real Madrid potrebbe riportare a casa il giocatore per la cifra di 9 milioni di euro. Fàbregas, dal canto suo, ha sottolineato a chiare lettere l'importanza del ragazzo per il proprio impianto tattico: "È un giocatore molto importante per la nostra crescita. Siamo cresciuti con lui e lui con noi. È una partita importante, vedremo cosa succederà, ma il nostro desiderio è che resti con noi".

COMO, ITALIA – 24 GENNAIO: l’allenatore del Como 1907, Cesc Fàbregas, dà indicazioni al suo giocatore Nico Paz durante la partita di Serie A tra Como 1907 e Torino FC allo Stadio Giuseppe Sinigaglia il 24 gennaio 2026 a Como, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Già la scorsa settimana l'allenatore aveva tracciato un confine netto sul destino del centrocampista offensivo, affermando categoricamente che "Nico Paz giocherà nel Como o nel Real Madrid, non nell'Inter", in risposta alle parole di apprezzamento di Javier Zanetti sul centrocampista argentino. Una presa di posizione forte che è stata ulteriormente dettagliata nelle ultime ore per spazzare via ogni dubbio sulle pretendenti italiane: "Nico è al 50% un giocatore del Como, ma è nostro. L'unico club che può dire qualcosa è il Real Madrid. Se posso dire una cosa, la so per certo: Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà nel Como il prossimo anno".

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