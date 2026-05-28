L'Arsenal ha di nuovo l'occasione di portare la Champions League all'Emirates Stadium. A 20 anni dalla dolorosa notte di Parigi, i Gunners sperano di vivere una notte completamente diversa e Mikel Arteta ha certo tutte le armi a disposizione per riuscirci. La sfida contro il PSG è ormai alle porte (sabato 30 maggio alle 18), un ultimo sforzo per mettere la ciliegina sulla torta ad una annata semplicemente straordinaria.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Arsenal, la delusione di Parigi: Campbell illude, Eto'o e Belletti firmano la rimonta

Era il 17 maggio del 2006 quando l'Arsenal giocò la sua prima finale didella sua storia. Al Parco dei Principi di Parigi, i Gunners si contesero la Coppa dalle grandi orecchie contro ildella coppia d'oro. La partita si mette subito a favore dei catalani che dopo 18' sono in superiorità numerica per l'espulsione di, che stende Samuel Eto'o al limite dell'area lanciato a rete.

Nonostante il momento favorevole ai blaugrana, sono i londinesi a trovare la rete del vantaggio grazie al difensore Sol Campbell, che sfrutta un cross da calcio piazzato di Thierry Henry. Nel secondo tempo un nubifragio si abbatte sulla capitale francese e la partita ne risente di spettacolarità. Il Barcellona attacca a testa bassa, ma i londinesi sono pericolosi in contropiede prima con Fredrik Ljungberg e poi con Henry, le cui conclusioni sono neutralizzate dall'estremo difensore Víctor Valdés.

Juliano Belletti realizza contro l'Arsenal la rete decisiva nella finale di Parigi del 2006. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Nel frattempo tra le file dei Blaugrana entra Henrik Larsson, che nel giro di cinque minuti serve l'assist del pari a Eto'o, che segna in fuorigioco non segnalato dall'arbitro, e in seguito quello del sorpasso (2-1) a Juliano Belletti. L'Arsenal accusa il colpo e non reagisce. Alla fine a trionfare è il Barcellona che, dopo la Liga, vince anche la Champions League. La seconda della sua storia.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Il sogno Budapest, ecco perché si può

Se l'Arsenal è arrivato in finale un motivo c'è. Non è proprio un caso che la squadra di Mikelsia arrivata a giocarsi la Champions League nonostante sul cammino ci siano state squadre sulla carta più forti. Il cammino dei Gunners fino a Budapest parla da solo:. Ma questo dominio lo si è visto anche in Premier League, forse ad un certo punto i londinesi hanno patito un momento di black-out, ma poi hanno ritrovato quell'orgoglio che gli ha contraddistinti per tutta la stagione e alla fine è arrivata il tanto atteso trofeo dopo 22 anni.

Artefice di questo capolavoro è soprattutto Mikel Arteta. Arrivato nel 2019 all'Emirates Stadium, l'ex difensore ha portato alla squadra una forza di volontà che da anni non si vedeva. Nonostante all'inizio i risultati non siano arrivati la dirigenza ha creduto in lui (un fatto che in Italia deve fare riflettere) e alla fine il suo Arsenal è diventato una delle vere potenze della Premier League. Dopo tre secondi posti di fila, in questa annata i Gunners stavo ottenendo i risultati di anni di duro lavoro.

Ora manca quest'ultimo sforzo. Davanti a se non ci sarà certo un cliente qualunque. Quando si affronta il PSG, per di più Campione in carica, si deve andare oltre i propri limiti. Magari sulla carta la squadra di Luis Enrique è data per favorita ma questo certo non spaventa Arteta e squadra. Al contrario, perché è proprio in situazioni come questa che l'Arsenal dà il meglio di se. Mikel Arteta ha davvero tutto per dare all'Arsenal la sua notte da sogno tanto attesa.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365