Samir Nasri, ex centrocampista dell'Arsenal, ha scelto di non presenziare alla Puskas Arena in qualità di commentatore per la finale di Champions League che vedrà impegnati proprio i gunners contro i campioni in carica del Paris Saint Germain.

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PSG-Arsenal, niente finale per Nasri

LENS, FRANCIA - 3 OTTOBRE: Samir Nasri, ex calciatore internazionale francese, è consulente per Canal+ durante la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Arsenal FC allo Stade Bollaert-Delelis il 3 ottobre 2023 a Lens, Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Stando a quanto riportato da Le Parisien, Samir Nasri non sarà presente alla finale di Champions League tra Arsenal e Psg alla Puskas Arena. Il francese, che lavora come commentatore per Canal +, avrebbe dovuto presenziare allo stadio in qualità di commentatore a bordocampo. Ma, secondo il quotidiano francese, Nasri ha deciso di declinare l'offerta e restare a commentare la partita dagli studi parigini della stessa emittente.

Il motivo? Il passato del calciatore. L'ex centrocampista infatti, oltre ad aver vestito la maglia dell'Arsenal per 3 anni, è legato indissolubilmente all'Olympique Marsiglia. È proprio a Marsiglia che Nasri ha messo in mostra il proprio talento, esordiendo a soli 17 anni con la maglia de les phocéens. Il francese è rimasto poi a Marsiglia altri 4 anni, prima di passare al Manchester City.

E, ovviamente, questo legame tra il calciatore e il Marsiglia non è mai andato giù ai tifosi del PSG. Tanto che durante la semifinale tra PSG e Bayern Monaco, il francese è stato fischiato per tutto il tempo dai tifosi parigini. Ma non solo, Nasri è stato anche insultato pesantemente ed i tifosi gli hanno dedicato parecchi cori che alludevano a dei suoi problemi con il fisco. Al suo fianco c'era David Ginola, che invece ha vestito la maglia del Paris Saint Germain, e per questo motivo ha ricevuto un trattamento d'onore dai tifosi del club allenato da Luis Enrique.

Per questo motivo l'ex Arsenal ha deciso di commentare la partita dallo studio, e lasciare spazio a bordocampo proprio a Ginola che sarà affiancato da Laure Bolleau - ex calciatrice del PSG - e David Pires, che proprio con l'Arsenal ha disputato una finale di Champions League.

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