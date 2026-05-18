Nel calcio miliardario, freddo e istituzionalizzato del giorno d'oggi, ci servono più che mai le storie come quella di Samir Nasri. L'ex calciatore di City e Arsenal ha vissuto una carriera più che rispettabile. Forse, a volte non ha saputo mantenere le altissime aspettative che ha prodotto, ma le sue giocate non saranno mai dimenticate facilmente. Un calciatore estroso, dalla tecnica purissima e dal dribbling sfuggente. È stato uno dei primi colpi milionari del Manchester City e uno dei primi artefici della rinascita dei citizen.

Con loro ha vinto 2 Premier League (2011-12 e 2013-14), 1 Community Shield (2012) e 2 Coppe di Leghe inglesi (2014-14, 2015-16). Dopo l'esperienza col City durata 5 stagioni, il francese ha chiuso la carriera girando annualmente fra Siviglia, Antalyaspor, West Ham Utd e Anderlecht. Con la Francia ha disputato solo gli Europei del 2012, segnando ai gironi contro l'Inghilterra. I disguidi con Didier Deschamps lo hanno tagliato fuori dal giro precocemente, come ha raccontato nel podcast dell'ex rapper K-Mel. Inoltre, sempre in questa occasione, Samir Nasri ha colto l'opportunità per raccontare come ha avuto origine la sua storia nel mondo del calcio.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Samir Nasri del West Ham United si riscalda prima della partita di Premier League tra West Ham United e Fulham FC al London Stadium il 22 febbraio 2019 a Londra, Regno Unito. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

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Samir Nasri e Alexandre Maras

« SI DESCHAMPS ME VOIT, IL FAIT DE L’URTICAIRE ! »



L’anecdote de Samir Nasri qui démontre la relation conflictuelle avec le sélectionneur des Bleus…



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L'ex centrocampista dell'OM ha parlato di come è riuscito a muovere i primi passi calcistici, eludendo le complicazioni istituzionali. Samir Nasri ha così raccontato: "L'inizio è avvenuto tramite unae il nome di un altro ragazzo. Avevo solo 4 anni e la Federcalcio francese rende disponibile il tesseramento solo dalla categoria U6, quindi bambini dai 5 o 6 anni".

Il calciatore di origine algerina ha poi continuato a narrare la storia: "Perciò, io ho preso il nome di Alexandre Maras, un bambino del mio quartiere avente diritto al tesseramento, per le 2 stagioni successive. Mi dicevano che avessi l'aria da francese e coì sono riuscito a giocare a pallone sotto falso nome finché non ho compiuto gli anni necessari. Durante le sfide continuavano a ripetermi di non dimenticarmi il mio nome, ovvero Alexandre". Infine, Samir Nasri ha parlato della sua prima esperienza con l'OM e del suo primo contratto: "A 9 anni mi prende il Marsiglia e a 13 entro nel loro settore giovanile, capendo definitivamente di avere qualcosa di particolare e procedendo spedito verso la carriera sportiva. L'Olympique mi pagava 5 mila franchi al mese già dai 13 anni e alla mia famiglia firmarono un assegno da 150 mila franchi per comprarsi una macchina".

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