Il West Ham United perde contro il Newcastle a St James' Park. La sconfitta degli Irons lascia adesso un match point di un peso specifico importante al Tottenham. Gli Spurs martedì saranno di scena a Stamford Bridge nel London derby contro il Chelsea, alla squadra di Roberto De Zerbi basterà un punto nel West London, la squadra del North London ha una differenza reti nettamente migliore rispetto agli Hammers.

Il West Ham a un passo dalla retrocessione in Championship

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - MAY 17: Callum Wilson of West Ham United and Lewis Hall of Newcastle United battle for possession during the Premier League match between Newcastle United and West Ham United at St James' Park on May 17, 2026 in Newcastle upon Tyne, England. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

I Magpies risolvono la pratica già nel primo tempo con Nick Woltemade che apre le danze al minuto 15 e William Osula al 19esimo. Nella ripresa Osula ci prende gusto e timbra il cartellino per la seconda volta chiudendo una triangolazione da PlayStation e mandando al tappeto il West Ham. I tifosi londinesi nel settore ospiti iniziano a sfollare. L'ex Lazio Valentín Castellanos a venti minuti dalla fine si inventa un pallonetto da trenta metri e coglie impreparato il portiere avversario. Gli Irons prendono coraggio, i tifosi riprendono posto e riprendono a intonare con orgoglio I'm forever blowing bubbles. Il West Ham si aggrappa al sentore Jarrod Bowen e all'esperienza di Callum Wilson, che per certi versi in questa stagione avrebbe forse meritato più minuti. Castellanos al minuto 77 sfiora la doppietta e il gol che forse avrebbe riaperto tutto, la palla incoccia contro la traversa. I londoners ci provano in tutti i modi a scardinare le maglie della difesa avversaria, all'impresa disperata partecipa anche Crysencio Summerville che ci mette cuore e corsa, ma la difesa dei Geordies non si scompone.

C'era ancora il Boleyn Ground

Azione di gioco durante la partita di Premier League tra Newcastle e West Ham del 17 Maggio 2026 - Ph Getty Images

Il Newcastle pensa ad amministrare il match negli ultimi minuti che restano condannando la squadra dell'East London a una lenta agonia. Nuno Espirito Santo in panchina si dispera, il manager consapevole sa benissimo che il West Ham per salvarsi e rimanere in Premier League avrebbe davvero bisogno di un miracolo. Nell'East London adesso la retrocessione è più vicina che mai. Per ritrovare il West Ham in Championship bisogna togliere via la polvere dalle vecchie foto in soffitta, c'era ancora il Boleyn Ground. Era la stagione 2011/2012.