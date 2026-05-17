Il centrocampista dei Red Devils ha ancora una partita a disposizione per scrivere il record di assist in Premier League
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Bruno Fernandes sempre decisivo per il Manchester United. Quando non segna manda in porta i compagni e anche oggi contro il Nottingham Forest il centrocampista portoghese ha fornito l'assist a Mbeumo per il 3-1 dei Red Devils. Partita poi finita 3-2. Per l'ex Udinese si tratta del 20° assist stagionale che lo porta nella storia della Premier League e manca ancora una partita.
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Manchester United, Bruno Fernandes nella storia della Premier League. E domenica può battere il record di assistAssist per il 3-1 e ingresso nella storia della Premier League per Bruno Fernandes. Il centrocampista del Manchester United ha fornito questo pomeriggio il suo 20°assist stagionale raggiungendo così De Bruyne e la leggenda dell'Arsenal e Thierry Henry. Nell'annata in cui i Red Devils ritrovano la qualificazione alla Champions League dopo anni veramente difficili, il portoghese è certamente uno degli artefici di questa rinascita.
Il bello, però, è che alla fine del campionato manca ancora una partita. Domenica prossima contro il Brighton, l'ex giocatore dell'Udinese e Sampdoria avrà l'opportunità di scrivere la storia del Premier League. Dal 19/20, nei top 5 campionati europei hanno raggiunto 20 assist in un campionato soltanto Messi, De Bruyne e Müller. A partire da oggi a questa speciale classifica si aggiunge anche il classe '94. E chissà se domenica prossima non farà anche meglio.
Etched into the Premier League history books.— Manchester United (@ManUtd) May 17, 2026
Simply magnificent, @B_Fernandes8 ✨
Marking milestones with @DooFinancial 🤝#UnitedForαBetterFuture pic.twitter.com/VvkBh8X397
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