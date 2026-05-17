Bruno Fernandes sempre decisivo per il Manchester United. Quando non segna manda in porta i compagni e anche oggi contro il Nottingham Forest il centrocampista portoghese ha fornito l'assist a Mbeumo per il 3-1 dei Red Devils. Partita poi finita 3-2. Per l'ex Udinese si tratta del 20° assist stagionale che lo porta nella storia della Premier League e manca ancora una partita.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 MAGGIO: Bruno Fernandes del Manchester United reagisce durante la partita di Premier League tra Manchester United e Liverpool all'Old Trafford il 3 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Manchester United, Bruno Fernandes nella storia della Premier League. E domenica può battere il record di assist

De Bruyne e la leggenda dell'Arsenal e

Thierry Henry. Nell'annata in cui i Red Devils ritrovano la qualificazione alla Champions League dopo anni veramente difficili, il portoghese è certamente uno degli artefici di questa rinascita.

Assist per il 3-1 e ingresso nella storia della Premier League per Bruno Fernandes. Il centrocampista delha fornito questo pomeriggio il suo 20°assist stagionale raggiungendo così

Il bello, però, è che alla fine del campionato manca ancora una partita. Domenica prossima contro il Brighton, l'ex giocatore dell'Udinese e Sampdoria avrà l'opportunità di scrivere la storia del Premier League. Dal 19/20, nei top 5 campionati europei hanno raggiunto 20 assist in un campionato soltanto Messi, De Bruyne e Müller. A partire da oggi a questa speciale classifica si aggiunge anche il classe '94. E chissà se domenica prossima non farà anche meglio.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365