Secondo la BBC il Manchester City è avanti, rispetto ai rivali dello United, per comprare il talento classe 2002 Elliot Anderson. Anderson, che gioca nel Nottingham Forest, è considerato un ottimo talento ed un buon centrocampista centrale.

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Elliott Anderson: è derby di Manchester per il giovane centrocampista

in questi giorni. Ma non ad Old Trafford e nemmeno nello stadio del Manchester City . Si tratta di un derby di mercato, infatti, per potersi aggiudicare le prestazioni del classe 2002. Il nazionale inglese, titolarissimo dei rossi di Nottingham , giocherà nel centrocampo della nazionale inglese nel Mondiale.

Del suo sempre più probabile trasferimento verso altri lidi ha parlato l'allenatore del Forest, Vitor Pereira. Che ha dichiarato: "Merita il meglio". Preferirebbe, però, tenerselo e preferirebbe tenersi anche Morgan Gibbs-White: "Credo che se vogliamo competere per obiettivi diversi, dobbiamo trattenere i giocatori migliori. Altrimenti, se cambiamo ogni stagione, è difficile essere costanti e costruire qualcosa di più solido. Non possiamo controllare il mercato, ovviamente, ma credo che siamo d'accordo; quello che penso io e quello che pensa il club è cercare di trattenere la maggior parte dei giocatori e cercare di controllare il mercato". In ogni caso appare sempre più probabile che Anderson nella prossima stagione vestirà una maglia diversa da quella con cui lo abbiamo visto questa stagione.

Man City are in pole position for Elliot Anderson's signature 🌳➡️❓ pic.twitter.com/5toMk54YCm — Match of the Day (@BBCMOTD) May 26, 2026

Il City è in vantaggio sullo United

Secondo l'emittente britannica BBC i. I Red Devils, infatti, non sono disposti a sborsare cifre enormi e neanche a farsi trascinare in trattative lunghe. Il City, comunque, non ha ancora raggiunto un accordo con il Forest e i due club sono molto distanti per quanto riguarda la valutazione economica del centrocampista. La società di Nottingham, inoltre, vorrebbe aspettare ilper sperare che una buona prestazione di Anderson li metta in una posizione migliore per condurre la trattativa. Per quanto riguarda la cifra: potrebbe facilmente diventare un record e spagati dall' Arsenal al West Ham per Declannel 2023.

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