Michael Jordan omaggia Pep Guardiola dopo l'addio al Manchester City: numerosi i tributi da parte del mondo dello sport al tecnico spagnolo
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L'addio di Pep Guardiola al Manchester City ha emozionato tutto il mondo dello sport. Dopo l'ultima partita sulla panchina dei Citizens (contro l'Aston Villa) e il toccante discorso d'addio post-match, sono arrivati numerosi messaggi di tributo da parte di tanti grandi personaggi del mondo dello sport al tecnico catalano, celebrato come uno degli allenatori più influenti e vincenti nella storia del calcio moderno.
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L'omaggio speciale di Michael JordanTra i messaggi più significativi spicca quello di Michael Jordan, autentica icona dello sport mondiale. L'ex stella dei Chicago Bulls, vincitore di sei titoli NBA e protagonista di una delle più grandi dinastie nella storia del basket americano, ha voluto rendere omaggio a Pep Guardiola congratulandosi con l'allenatore riguardo l'impatto avuto nel calcio internazionale nel corso dei suoi dieci anni al Manchester City.
Nel video saluto, mostrato sul maxi-schermo durante la celebrazione in città dell'addio di Guardiola, Michael Jordan ha affermato: "Ehi Pep, sono Michael Jordan. Volevo solo congratularmi con te per l'incredibile carriera. Goditi il ritiro". Poi scherzando sulla passione per il golf, MJ ha concluso: "Buona fortuna sul campo (da golf, ndr) e tieni la palla dritta. Congratulazioni".
Basketball great Michael Jordan sent Pep Guardiola a congratulatory message as he leaves Man City 🏀🤝⚽️— Men in Blazers (@MenInBlazers) May 25, 2026
"I didn't know he knows me" was a star-struck Guardiola's response 😅 pic.twitter.com/HWjdzkIocO
Gli altri tributiA proposito di golf, anche il golfista britannico Tommy Fleetwood ha reso omaggio al tecnico spagnolo, dichiarando: "Ti meriti tutto quello che farai in futuro. È un onore poterti chiamare amico e congratulazioni. Sei stato fantastico".
Infine, anche l'ex allenatore di Crystal Palace e QPR, Neil Warnock ha omaggiato l'amico Pep affermando: "Non riesco ancora a credere che te ne vada. Ho visto partire tanti allenatori, ma tu sei il migliore di tutti. Sei il miglior allenatore che io abbia mai visto".
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