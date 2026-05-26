L'addio di Pep Guardiola al Manchester City ha emozionato tutto il mondo dello sport. Dopo l'ultima partita sulla panchina dei Citizens (contro l'Aston Villa) e il toccante discorso d'addio post-match, sono arrivati numerosi messaggi di tributo da parte di tanti grandi personaggi del mondo dello sport al tecnico catalano, celebrato come uno degli allenatori più influenti e vincenti nella storia del calcio moderno.

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L'omaggio speciale di Michael Jordan

Tra i messaggi più significativi spicca quello di, autentica icona dello sport mondiale. L'ex stella dei, vincitore di sei titoli NBA e protagonista di una delle più grandi dinastie nella storia del basket americano, ha voluto rendere omaggio acongratulandosi con l'allenatore riguardo l'impatto avuto nel calcio internazionale nel corso dei suoi dieci anni al

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GIUGNO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, bacia il trofeo della UEFA Champions League dopo la vittoria della squadra durante la finale della UEFA Champions League 2022/23 tra FC Internazionale e Manchester City FC allo Stadio Olimpico Atatürk il 10 giugno 2023 a Istanbul, Turchia. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Nel video saluto, mostrato sul maxi-schermo durante la celebrazione in città dell'addio di Guardiola, Michael Jordan ha affermato: "Ehi Pep, sono Michael Jordan. Volevo solo congratularmi con te per l'incredibile carriera. Goditi il ritiro". Poi scherzando sulla passione per il golf, MJ ha concluso: "Buona fortuna sul campo (da golf, ndr) e tieni la palla dritta. Congratulazioni".

Basketball great Michael Jordan sent Pep Guardiola a congratulatory message as he leaves Man City 🏀🤝⚽️



"I didn't know he knows me" was a star-struck Guardiola's response 😅 pic.twitter.com/HWjdzkIocO — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 25, 2026

Gli altri tributi

A proposito di golf, anche il golfista britannicoha reso omaggio al tecnico spagnolo, dichiarando: "Ti meriti tutto quello che farai in futuro. È un onore poterti chiamare amico e congratulazioni. Sei stato fantastico".

Infine, anche l'ex allenatore di Crystal Palace e QPR, Neil Warnock ha omaggiato l'amico Pep affermando: "Non riesco ancora a credere che te ne vada. Ho visto partire tanti allenatori, ma tu sei il migliore di tutti. Sei il miglior allenatore che io abbia mai visto".

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