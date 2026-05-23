La Premier League si avvicina al suo termine ma i premi ufficiali iniziano già a fioccare. Se David Raya, protagonista dello scudetto dell'Arsenal, ha trionfato senza rivali per la terza volta consecutiva come miglior portiere del campionato inglese, sul miglior giocatore del torneo ci sono stati parecchi dubbi. La massima divisione del calcio britannico è stata dominata in lungo e in largo da Arsenal e Manchester City, eppure il riconoscimento individuale non è toccato a nessun componente delle due squadre. La lista era parecchio folta e ognuno aveva delle argomentazioni buone dalla propria parte per poter portarsi a casa il trofeo. A mettere d'accordo stampa, tifosi e istituzioni, ci ha pensato Bruno Fernandes, che si porta a casa il secondo premio individuale in questa stagione.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

La meravigliosa stagione di Bruno Fernandes

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Bruno Fernandes del Manchester United applaude i tifosi dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest all'Old Trafford il 17 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Il capitano del Manchester United aveva già conquistato il riconoscimento di miglior giocatore del torneo da parte della FWA (Football Writers' Association). Del resto, la sua leadership e il suo cambio di marcia con l'arrivo di Michael Carrick sono stati decisivi nell'assegnazione del premio. Più delle sue qualità intangibili, sulla conquista ha pesato l'immensa mole di occasioni create prodotta durante la stagione quasi conclusa. Bruno Fernandes ha assistito il maggior numero di gol nella storia della PL, eguagliando mostri sacri come Thierry Henry e KDB a 20. Inoltre, ha tutte le statistiche avanzate dalla sua parte: maggiori expected assist, occasioni create (grandi e in gioco aperto) e passaggi precisi in area.

A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

La qualità eccelsa in rifinitura, unita agli 8 gol e alla scalata Champions dei red devils ha pesato in maniera definitiva sulla sua candidatura. Il numero 8 portoghese ha così superato calciatori meritevoli come i gunners della linea difensiva Gabriel e David Raya, le sorprese Igor Thiago, Antoine Semenyo e Morgan Gibbs-White, ma soprattutto Declan Rice, fulcro di Mikel Arteta e Erling Haaland, capocannoniere con 27 reti. Il premio non veniva assegnato ad un calciatore del Manchester United dal 2010-11, con la conquista da parte di Vidic.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365