Da qualche giorno Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha annunciato il suo addio alla squadra che l'ha accompagnato per 10 stagioni ricche di successi. Da quando è arrivato a Manchester nel 2016 è diventato l'allenatore più vincente della storia dei Citizens oltre a essere riuscito a battere quasi ogni record precedente al suo sbarco in Premier League. In questi 10 fantastici anni ha conquistato: 5 Coppe di Lega inglese (record assoluto), 6 Premier League, 3 Community Shield, 3 Coppe d'Inghilterra, 1 Supercoppa Europea, 1 Champions League e individualmente 5 Premier League Manager of the Season.

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Le emozionanti parole di Gundogan sull'addio di Guardiola

Oltre ai numerosi trofei sollevati, Guardiola ha trasformato calcisticamente molti calciatori e il caso più identificativo è il cambiamento di Gundogan. Il tedesco è stato il primissimo acquisto dell'era di Pep al Manchester City, l'uomo scelto per incarnare sul campo la filosofia calcistica del tecnico

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 SETTEMBRE: Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, si congratula con Ilkay Gündoğan durante la partita di UEFA Champions League tra Manchester City FC e VfL Borussia Mönchengladbach all'Etihad Stadium il 14 settembre 2016 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images) Nonostante un grave infortunio al ginocchio abbia frenato il suo impatto iniziale, il centrocampista è diventato progressivamente il cervello e l'anima della squadra. Guardiola ha saputo valorizzarne l'intelligenza tattica eccezionale, trasformandolo da regista di costruzione a letale incursore offensivo con a referto 65 gol in 358 presenze tra tutte le competizioni. Visto il legame profondo che li lega, Gundogan ha voluto dedicare una lettere tramite un post su Instagram:

"Pep, cosa posso dire? Da dove inizio?

È difficile descrivere davvero l'impatto che Pep ha avuto non solo sul Manchester City come club calcistico, ma anche su tutto ciò che lo circonda. I trofei e i traguardi parlano da soli. Ma ciò che lo rendeva speciale era sempre molto più grande del vincere. Per me personalmente, non è mai stato solo un allenatore.

È stato un mentore, un leader e anche un amico. Fin dal primo giorno in cui abbiamo lavorato insieme, mi ha sfidato a vedere il calcio in modo diverso. Ogni dettaglio contava. Ogni metro in campo aveva uno scopo. Ciò che molte persone non vedono dall'esterno è il lato umano di Pep. Al di là del calcio, è incredibilmente umile, premuroso e qualcuno che si preoccupa sinceramente delle persone intorno a lui. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, per la mia famiglia, per il club calcistico, per la comunità e per Manchester nel suo complesso. Non vedo l'ora di vederti alla partita di domenica!"