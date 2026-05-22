La lotta per la salvezza in Premier League è più viva che mai. Nella giornata di domenica verrano risolti diversi verdetti delle due corse principali, dato che quella per il titolo si è risolta con l'Arsenal campione d'Inghilterra. Per quanto riguarda l'Europa, c'è molta attesa per Liverpool, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Brentford e Sunderland. Champions League, Europa League, Conference League, tutto è ancora in gioco. Per quanto riguarda la discesa negli inferi della Championship, la sfida si riduce a due sole squadre: il Tottenham Hotspur di Roberto De Zerbi e il West Ham United di Nuno Espirito Santo. Gli spurs sono impegnati in casa propria contro l'ostico Everton, che non ha più molto da dire al campionato, che ha raggiunto una comoda salvezza. Gli hammers invece se la giocheranno con il Leeds, anch'esso ormai salvo. Tuttavia, il tecnico delle toffees, David Moyes vuole fare il possibile per rovinare lo spareggio al Tottenham.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: David Moyes, allenatore dell'Everton, reagisce durante la partita di Premier League tra Everton e Sunderland all'Hill Dickinson Stadium il 17 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

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David Moyes non dimentica il suo passato

David Moyes on the motivation heading into our final game against Tottenham. 🔵 pic.twitter.com/JNU62GPAQS — Everton (@Everton) May 22, 2026

L'allenatore scozzese è tornato all'Everton durante la passata stagione, luogo in cui aveva già allenato per 12 stagioni dal 2002 al 2013. Poi ci sono stati il flop con il Manchester United , l'esperienza altalenante con la Real Sociedad, la retrocessione con il Sunderland e 5 stagioni e mezzo proprio con il West Ham. Con gli hammers ('17-18, gennaio 2020-2024), David Moyes è tornato ai fasti della sua prima esperienza con l'Everton. Ottimi risultati come sesto e settimo posto, citando ovviamente lavinta nell'annata. Il ricordo lasciato dallo scozzese è molto dolce e il tecnico riconosce l'importanza che ha avuto il West Ham nel suo percorso.

Perciò, nella conferenza stampa che precede la sfida con gli spurs di RDZ, David Moyes ha parlato del suo tentativo di aiutare gli hammers nell'evitare la retrocessione: "Spero proprio che si salvi. Mi piacerebbe molto aiutare la mia vecchia squadra a rimanere in Premier League, per quanto possibile. Ora però l'importante è portare la mia attuale squadra, l'Everton, nella prima metà di classifica così da ottenere un posizionamento tale da poter racimolare qualche milione di sterline in più (31,9 per il nono posto)".

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