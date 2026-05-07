Se qualcuno avesse detto che il Nottingham Forest sarebbe arrivato così lontano in Europa League molti non ci avrebbero creduto. Ebbene, il club inglese è davvero ad un passo da un sogno: disputare la finale. Questa sera la squadra di Vitor Pereira è chiamata a non sprecare la rete di vantaggio contro l'Aston Villa che, al momento, qualifica i Forest ad una finale europea che manca ormai dai tempi della leggenda Brian Clough.

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Il rigore realizzato da Wood nella partita di andata. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Nottingham Forest, 46 anni dopo il mitico Clough i Forest sono vicini ad un sogno

In una stagione molto complicata, caratterizzata dal susseguirsi di ben allenatori, il Nottigham Forest inizia forse a vedere quella luce in fondo al buio. Quella luce chiamata finale di. Questa sera la squadra di Vitorospiterà i "cugini" dell'nella semifinale di ritorno. Si riparte dall'1-o per i Forest, la cui rete porta la firma di

Difficilmente i pronostici avrebbero visto il Nottingham Forest arrivare all'atto conclusivo della competizione ma adesso la squadra di Pereira è chiamata ad andare fino in fondo. A fare rivivere ai propri tifosi quelle emozioni magiche europee che non vivono ormai da più di 40 anni, ovvero da quando il mitico Brian Clough condusse il club nell'Olimpo dei grandi con le due storiche Coppe dei Campioni consecutive (1979 e 1980). Un traguardo che in Inghilterra è riuscito solo al club di Nottingham.

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La squadra che nella fase a girone ha chiuso al 13°posto sta davvero sbalordendo il mondo del calcio e pensare che sulla strada per la finale ha avuto la forza di mandare a casa squadre del calibro di Fenerbahce e Porto (dato per favorito). Un motivo in più adesso per crederci. Un ultimo passo verso la finale di Istanbul che ormai è tutto tranne che un miraggio.

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