C'è un fascino particolare nei derby che non nascono per essere tali, ma lo diventano quando la geografia viene aiutata da qualche scherzo del destino. È questo il caso di Aston Villa-Nottingham Forest, in programma giovedì 7 maggio alle 21 e valida per il ritorno delle Semifinali di Europa League. Una rivalità che (almeno finora) è sempre passata inosservata, e che oggi si ritrova, quasi per caso, sotto gli occhi di un continente.

Midlands contro East Midlands: da una parte c'è Birmingham, cuore nero carbone dell'Inghilterra industriale, città che ha costruito la propria identità sul lavoro e su una certa idea di resilienza operaia; dall'altra c'è Nottingham, che con la propria storia ha un rapporto più narrativo, a metà strada tra i telai delle fabbriche e il mito di Robin Hood. Eppure, nonostante le differenze e la vicinanza geografica, quella tra Aston Villa e Nottingham Forest non è mai stata una rivalità esplosiva.

Non un derby cittadino, né una faida storica, cristallizzata nel tempo: quella tra Villans e Tricky Trees è una tensione carsica, che riaffiora a tratti, soprattutto quando si contendono palcoscenici importanti. Ed è proprio questo il caso.

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Aston Villa-Forest, un po' di Storia

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Fondato nel 1874, l'è uno dei club fondatori della Football League e porta con sé. La sua vittoria più prestigiosa rimane quella contro il Bayern Monaco, che è valsa la conquista dellae dell'Europa. Un trofeo che per anni è sembrato più una reliquia, ma che oggi, con il ritorno ai vertici della Premier League e nelle competizioni internazionali, ha ricominciato a profumare di speranza.

Il Nottingham Forest, dal canto suo, ha una storia all'altezza delle leggende sul suo eroe fuorilegge. Sotto la guida di Brian Clough, il club è riuscito nell'impresa quasi impossibile di conquistare per due volte di fila la Coppa dei Campioni, nel 1979 e nel 1980, poco dopo essere stato promosso in massima serie. Una parabola che nel calcio moderno sembra così incredibile che potrebbe essere uscita dalla penna degli sceneggiatori della serie Tv Ted Lasso.

Si può dire che il più grande punto in comune tra le due squadre sia proprio il DNA europeo. Anche negli anni in cui i numeri sembrano suggerire altro. Nel passato recente, sia il Forest sia l'Aston Villa hanno vissuto lontano dalle competizioni internazionali, tra retrocessioni e identità in pezzi; ma ora è di nuovo il momento di contendersi un posto in una finale. E il fatto che si tratti di una sfida tutta inglese aggiunge un po' di pepe in più.

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Una semifinale che riscrive le gerarchie

I tifosi del Forest in una sciarpata durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e West Ham al City Ground il 2 novembre 2024 a Nottingham. (Foto di Marc Atkins/Getty Images)

L'Europa League è in torneo in cui si incrociano culture e visioni di calcio radicalmente diverse, ma sarebbe riduttivo leggere questo incontro semplicemente come a una parentesi britannica. Aston Villa-Forest non è solo un derby inglese, ma anche un confronto tra due strade diverse per tornare a contare. Se il Villa ha avuto un percorso più graduale e strutturato, che lo ha portato negli ultimi anni a risalire la classifica di Premier League, la via del Nottingham Forest è stata più tortuosa, ma ha aiutato a riportare alla luce un'identità che sembrava perduta.

Ecco perché questo derby, che finora non era mai stato davvero un derby, è così interessante: non è una rivalità di facile lettura, né ha il glamour di due "grandi" con la bacheca piena, ma restituisce la sensazione di qualcosa che si sta costruendo sotto i nostri occhi, e che nel calcio moderno è sempre più una rarità. Ma, prima di tutto, è una bella storia. E a chi non piacciono le storie?