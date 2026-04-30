Dopo le notti di Champions League, questa sera saranno Europa League e Conference ad intrattenere gli appassionati di calcio. Tra le sfide in programma spicca il Derby Inglese Nottingham Forest-Aston Villa. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Porto di Farioli, mentre i Villans dopo avere avuto la meglio sul Bologna. Fischio di inizio alle 21.

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BAKU, AZERBAIGIAN - 29 MAGGIO: Eden Hazard del Chelsea segna il terzo gol della sua squadra su rigore durante la finale di UEFA Europa League tra Chelsea e Arsenal allo Stadio Olimpico di Baku il 29 maggio 2019 a Baku, Azerbaigian. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Nottingham Forest-Aston Villa, nuovo esempio della Premier League in Europa: i precedenti

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La copertina di questa serata di calcio europeo è tutta per il confronto tra Nottingham Forest-Aston Villa , una sfida che profuma dima vale un posto nella finale europea. I Forrest arrivano con entusiasmo dopo aver battuto il più quotatodi Francesco, dimostrando solidità e carattere nei momenti chiave. Dall’altra parte, il club di Birmingham ha avuto la meglio sulal termine di due partite dominate.

I precedenti in stagione sorridono all’Aston Villa, imbattuto contro il Forest con una vittoria e un pareggio, ma le semifinali fanno storia a sé. In gare come queste, la tensione e i dettagli possono ribaltare qualsiasi pronostico, rendendo il derby ancora più imprevedibile e affascinante. Anche nel totale le statistiche sorridono ai Villans: 56 successi contro i 35 del Nottingham Forrest. 29 sono invece i pareggi.

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Ma la partita di questa sera, inoltre, è anche una nuova dimostrazione del calcio inglese in Europa. Non è infatti certo la prima volta che due club di Premier League si ritrovano l'uno contro l'altra nelle coppe europee. Anzi, ci sarebbe una lunga lista da scrivere. Per quanto riguarda l'Europa League, giusto per stringere, basti ricordare la finale della scorsa edizione, ovvero quella vinta dal Tottenham sul Manchester United.

Anche nel 2019 la finale venne disputata da due club inglesi, tra Chelsea-Arsenal. Come ricordiamo, la sfida venne vinta dai Blues di Maurizio Sarri con un roboante 4-1. Andando ancora indietro, troviamo gli ottavi di finale da Manchester United-Liverpool della stagione 2015-16, che vide i Reds avere la meglio con un parziale di 3-1 tra andata e ritorno.

Ma il primo derby inglese in Coppa UEFA/Europa League risale a più di 50 anni fa. Precisamente al 1972. In quell'occasione la partita vide contrapposte Tottenham-Wolverhampton, guarda caso, proprio nell'atto conclusivo della competizione. Dopo la vittoria degli Spurs al Molineux Stadium, allo storico White Hart Lane finì in parità (1-1) e così la squadra di Bill Nicholson si aggiudicò il trofeo. Il primo della sua storia.

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