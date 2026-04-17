Lorenzo Lucca, attaccante italiano classe 2004, è relegato ai margini del Nottingham Forest e farà ritorno in Italia al Napoli al termine di questa stagione.

Luigi Mereu 17 aprile - 18:52

Dal suo arrivo in prestito al Nottingham Forest nella sessione di calciomercato invernale, Lorenzo Lucca ha giocato solo 3 partite in Premier Leaguesegnando 1 gol, per poi finire relegato ai margini della squadra, tra panchine e mancate convocazioni. Dopo le ottime prestazioni con la maglia dell'Udinese l'attaccante aveva convinto il Napoli di Antonio Conte, che lo aveva pagato circa 35 milioni di euro la scorsa estate.

Lorenzo Lucca, i numeri flop dell'attaccante dal suo approdo a Napoli — Mentre con la maglia dell'Udinese aveva segnato 12 gol in 33 presenze la scorsa stagione, quest'anno tra Napoli e Nottingham ha racimolato 30 presenze segnando 3 gol in tutte le competizioni. Al Nottingham, dopo l'illusione causata dal gol all'esordio contro il Leeds, non ha mai trovato il suo spazio.

L'unica partita giocata per intero è stata quella degli ottavi di finale di Europa League contro il Midtjylland, mentre in campionato non è mai stato inserito nell'11 titolare. In vista dei prossimi importantissimi impegni in chiave salvezza ci si aspetta lo stesso destino per l'ex Udinese, che vede chiudersi in malo modo la sua parentesi inglese.

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Per un centravanti della sua stazza, acquistato per fare la differenza in area, una sola marcatura in diversi mesi è un bottino decisamente non sufficiente, che non giustifica l'importante investimento fatto dal Napoli. Le statistiche mostrano una precisione nei passaggi che fatica a decollare e un numero di palle perse che ne limita l'utilità come boa offensiva. Anche in Europa League il suo rendimento è stato insufficiente, sempre relegato in panchina o a spezzoni di gara in cui non è mai riuscito ad incidere.