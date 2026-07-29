Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Il calciomercato prosegue nella sua frenesia estiva. I club iniziano ad accelerare le uscite e le entrate perché l'inizio della stagione, fra preliminari e coppe nazionali varie, si avvicina sempre di più. In Premier League, a differenza degli altri campionati europei, le notizie e i rumors di mercato vengono prodotti ogni giorno. Le giornate dedicate ai trasferimenti nel massimo campionato inglese possono regalare sorprese in qualsiasi momento.

Per esempio, dal nulla, nella giornata di ieri il Chelsea ha chiuso due acquisti in maniera sorprendente per nomi e rapidità: Danny Welbeck dal Brighton e Jordan Henderson dal Brentford. Così, mentre Xabi Alonso va a caccia di quell'esperienza tornatagli utile al Bayer Leverkusen (l'acquisto fondamentale di Granit Xhaka), altri top club di Premier League vanno a caccia del prossimo talento mondiale. Il termine mondiale non è utilizzato a caso, nel momento in cui il Manchester City sta provando a chiudere una delle rivelazioni dell'ultima Coppa del Mondo.

Bouaddi ha impressionato Maresca

DORTMUND, GERMANIA - 4 MARZO: Ayyoub Bouaddi del Lille avanza palla al piede durante la partita di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2024/25 tra Borussia Dortmund e LOSC Lille, disputata il 4 marzo 2025 a Dortmund, in Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Ayyoub Bouaddi è un nome che circola da parecchio tempo nel mondo del calcio. Il centrocampista marocchino bazzica nella prima squadra del Lille già da 3 stagioni e lui ha solo 18 anni. Dopo la consacrazione in Ligue 1, il classe 2007 ha impressionato durante la manifestazione intercontinentale. Dopo aver svolto tuta la trafila nelle giovanili della nazionale francese, Didier Deschamps ha deciso di non convocarlo e lui ha scelto il Marocco, che gli garantiva un posto nella Coppa del Mondo appena conclusa.

🚨🇲🇦 Manchester City are confident to get deal done for Ayyoub Bouaddi in the next days.



Negotiations are accelerating as reported on Monday and #MCFC increasingly optimistic.



🩵 Bouaddi to join now or in 2027 could also depends on exits, including Rodri situation. pic.twitter.com/b8PFdjMCpx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Tanti club si sono mossi dopo le grandi prove di maturità offerte dal ragazzo nella competizione. In particolar modo, il Manchester City di Enzo Maresca si è dimostrato da subito molto interessato. In vista di una cessione di Rodri, secondo RMC Sport, i Citizens avrebbero fatto un'offerta al Lille e starebbero aumentando la pressione sul ragazzo e sul club per chiudere l'affare. Anche secondo Fabrizio Romano la trattativa è ben impostata e si dovrebbe arrivare a una chiusura nei prossimi giorni.