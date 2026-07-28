Il Chelsea, probabilmente imparando dai tantissimi errori di programmazione degli ultimi anni, ha deciso di costruire una rosa con un mix di giovani talenti e gente d'esperienza. Xabi Alonso, il tecnico dei Blues, ha richiesto Danny Welbeck, 35enne e Jordan Henderson, 36enne. Le trattative, come riporta Fabrizio Romano, sono vicine alla fumata bianca.

L'ex capitano del Liverpool

Una delle colonne, nonché capitano campione d'Europa nel 2019, delsi appresta a firmare con il Jordan Henderson , classe 1990, è sul taccuino della dirigenza Blues e diper dare esperienza al reparto di centrocampo. Attualmente svincolato dopo l'esperienza al, Henderson sembrava aver smesso col grande calcio dopo l'addio al Liverpool nel 2023.

AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 07: Jordan Henderson dell'Ajax applaude i tifosi a fine partita dopo il pareggio della squadra nel match di andata degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League 2023/24 tra AFC Ajax e Aston Villa alla Johan Cruijff Arena il 7 marzo 2024 ad Amsterdam, Paesi Bassi. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Accettò l'offerta degli arabi dell'Al-Ettifaq, scatenando un'ondata di polemiche in patria per le sue posizioni a favore dei diritti umani. Dopo metà stagione in Saudi Pro League, Henderson torna in Europa e lo fa con la prestigiosa maglia dell'Ajax, di cui diventa capitano, giocando complessivamente 45 partite. Poi, il ritorno in Premier League con la maglia del Brentford con cui scende in campo ben 32 volte in stagione. Adesso, c'è il Chelsea ad attenderlo, pronto ad affidargli un ruolo importante nello spogliatoio.

Caricamento post Instagram...

Il vecchio ma sempre efficace Welbeck

Nell'ambito della doppia operazione, ilsta premendo con ilper ingaggiare. L'attaccante inglese classe '90, sembrava poter diventare uno dei migliori giocatori della sua generazione. Esordì con ilad appena 18 anni, lanciato daa Old Trafford, e ci rimase, salvo il prestito al, fino al 2014. Ci puntò l'e mise a segno 32 reti in 126 partite, prima di passare ale trovare, finalmente, la propria dimensione al Brighton. Dal 2020 con i "Seagulls", Welbeck ha segnato 50 gol in 194 partite, diventando il giocatore con più gol nella storia del club in Premier League. Non è mai stato, come perfettamente ci dicono i numeri, un bomber di razza ma un centravanti abile a giocare in coppia e a fare il lavoro sporco. Il Chelsea lo ha puntato e vuole inserirlo come vice, con licenza di spaccare le partite.