71 anni in due eppure il Chelsea li corteggia: il caso di Welbeck e Henderson
Delap horror! L'attaccante del Chelsea sbaglia a porta vuota su regalo del portiere
Il Chelsea, probabilmente imparando dai tantissimi errori di programmazione degli ultimi anni, ha deciso di costruire una rosa con un mix di giovani talenti e gente d'esperienza. Xabi Alonso, il tecnico dei Blues, ha richiesto Danny Welbeck, 35enne e Jordan Henderson, 36enne. Le trattative, come riporta Fabrizio Romano, sono vicine alla fumata bianca.
L'ex capitano del LiverpoolUna delle colonne, nonché capitano campione d'Europa nel 2019, del Liverpool si appresta a firmare con il Chelsea. Jordan Henderson, classe 1990, è sul taccuino della dirigenza Blues e di Xabi Alonso per dare esperienza al reparto di centrocampo. Attualmente svincolato dopo l'esperienza al Brentford, Henderson sembrava aver smesso col grande calcio dopo l'addio al Liverpool nel 2023.
Accettò l'offerta degli arabi dell'Al-Ettifaq, scatenando un'ondata di polemiche in patria per le sue posizioni a favore dei diritti umani. Dopo metà stagione in Saudi Pro League, Henderson torna in Europa e lo fa con la prestigiosa maglia dell'Ajax, di cui diventa capitano, giocando complessivamente 45 partite. Poi, il ritorno in Premier League con la maglia del Brentford con cui scende in campo ben 32 volte in stagione. Adesso, c'è il Chelsea ad attenderlo, pronto ad affidargli un ruolo importante nello spogliatoio.
Caricamento post Instagram...
Il vecchio ma sempre efficace WelbeckNell'ambito della doppia operazione, il Chelsea sta premendo con il Brighton per ingaggiare Danny Welbeck. L'attaccante inglese classe '90, sembrava poter diventare uno dei migliori giocatori della sua generazione. Esordì con il Manchester United ad appena 18 anni, lanciato da Sir Alex Ferguson a Old Trafford, e ci rimase, salvo il prestito al Sunderland, fino al 2014. Ci puntò l'Arsenal e mise a segno 32 reti in 126 partite, prima di passare al Watford e trovare, finalmente, la propria dimensione al Brighton. Dal 2020 con i "Seagulls", Welbeck ha segnato 50 gol in 194 partite, diventando il giocatore con più gol nella storia del club in Premier League. Non è mai stato, come perfettamente ci dicono i numeri, un bomber di razza ma un centravanti abile a giocare in coppia e a fare il lavoro sporco. Il Chelsea lo ha puntato e vuole inserirlo come vice Joao Pedro, con licenza di spaccare le partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA