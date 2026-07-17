La squadra che, la scorsa stagione, ha vinto la Zweite Bundesliga ha ufficializzato l'arrivo dell'ex calciatore di Atalanta ed Inter
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Lo Schalke 04 ha messo a segno un colpo di mercato d'esperienza e si tratta di Robin Gosens. Il club che la scorsa stagione ha vinto la Zweite Bundesliga, infatti, negli ultimi minuti ha annunciato in via ufficiale l'arrivo del terzino sinistro. L'ex calciatore di Atalanta, Inter e Fiorentina, quindi, due anni dopo l'esperienza all'Union Berlino fa il suo ritorno in patria e giocherà nuovamente nella massima divisione tedesca.
Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04: il comunicato ufficialeDal 2017 fino al 2023, Gosens ha trascorso la sua carriera agonistica giocando prima all'Atalanta e poi all'Inter. Coi nerazzurri di Milano ha vinto due volte la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana tre anni fa. Nella stagione 2023/2024, invece, è stato ceduto all'Union Berlino ed un anno dopo ha fatto il suo ritorno nel Belpaese con la maglia della Fiorentina. Negli ultimi minuti, lo Schalke 04 ha annunciato l'arrivo del terzino sinistro nato nel 1994. Di seguito, il comunicato ufficiale della squadra tedesca:
"Con il ritorno dello Schalke 04 in Bundesliga nella stagione 2026/27, la squadra riavrà tra le sue fila un giocatore che fa il suo ritorno a casa. Lo Schalke 04 ha infatti ingaggiato Robin Gosens, nazionale tedesco con 24 presenze, inizialmente in prestito dalla Fiorentina. L'accordo prevede clausole che potrebbero rendere definitivo il trasferimento del 32enne. Robin Gosens torna in Germania dopo molti anni trascorsi a giocare ai massimi livelli del calcio mondiale. Il dinamico esterno si è fatto notare con l'FC Dordrecht e l'Heracles Almelo in Olanda, prima di vestire le maglie di Atalanta, Inter e Fiorentina in Serie A, e dell'1. FC Union Berlino in Bundesliga. Con oltre 400 presenze in competizioni ufficiali tra i principali campionati e la UEFA Champions League, ha contribuito a più di 100 gol in carriera".
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