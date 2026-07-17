Lo Schalke 04 ha messo a segno un colpo di mercato d'esperienza e si tratta di Robin Gosens. Il club che la scorsa stagione ha vinto la Zweite Bundesliga, infatti, negli ultimi minuti ha annunciato in via ufficiale l'arrivo del terzino sinistro. L'ex calciatore di Atalanta, Inter e Fiorentina, quindi, due anni dopo l'esperienza all'Union Berlino fa il suo ritorno in patria e giocherà nuovamente nella massima divisione tedesca.

Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04: il comunicato ufficiale

Dalfino al, Gosens ha trascorso la sua carriera agonistica giocando prima all'Atalanta e poi all'Inter. Coi nerazzurri di Milano ha vinto due volte lae latre anni fa. Nella stagioneinvece, è stato ceduto all'Union Berlino ed un anno dopo ha fatto il suo ritorno nel Belpaese con la maglia della Fiorentina. Negli ultimi minuti, lo Schalke 04 ha annunciato l'arrivo del terzino sinistro nato nel 1994. Di seguito, ildella squadra tedesca:

Firenze, Italia - 13 aprile 2026: Robin Gosens della Fiorentina durante la partita di Serie A tra Fiorentina e Lazio allo Stadio Artemio Franchi. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

"Con il ritorno dello Schalke 04 in Bundesliga nella stagione 2026/27, la squadra riavrà tra le sue fila un giocatore che fa il suo ritorno a casa. Lo Schalke 04 ha infatti ingaggiato Robin Gosens, nazionale tedesco con 24 presenze, inizialmente in prestito dalla Fiorentina. L'accordo prevede clausole che potrebbero rendere definitivo il trasferimento del 32enne. Robin Gosens torna in Germania dopo molti anni trascorsi a giocare ai massimi livelli del calcio mondiale. Il dinamico esterno si è fatto notare con l'FC Dordrecht e l'Heracles Almelo in Olanda, prima di vestire le maglie di Atalanta, Inter e Fiorentina in Serie A, e dell'1. FC Union Berlino in Bundesliga. Con oltre 400 presenze in competizioni ufficiali tra i principali campionati e la UEFA Champions League, ha contribuito a più di 100 gol in carriera".

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Ai canali ufficiali della sua nuova squadra, il tedesco ha anche rilasciato le sue. Le suepresenti sul sito ufficiale del club: “Tutti allo Schalke 04 hanno lavorato duramente per portarmi qui. Mi hanno mostrato il loro progetto e mi hanno spiegato esattamente quale sarà il mio ruolo e cosa si aspettano da me. È stato incredibilmente convincente. Sono davvero entusiasta. Voglio dare l'esempio con le mie prestazioni e assumermi le mie responsabilità. Tutti sanno che ho un legame speciale con lo Schalke. Sono davvero emozionato per questa sfida e non vedo l'ora di scendere in campo con i ragazzi e dare il massimo.”