La regina del calciomercato estivo italiano è, a sorpresa, la Fiorentina. Fabio Paratici ha già chiuso una serie di operazioni importanti come l'acquisto di Atta dall'Udinese per una cifra vicina ai 30 milioni e Dragusin dal Tottenham. Inoltre, ha deciso di scommettere sul difensore ex Gremio Viery e sull'esterno spagnolo, già conosciuto in Italia, Alex Jimenez.

Il comunicato della Fiorentina

L'affareè stato condotto in prima persona da, il quale ha trovato subito la quadra con ilsulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Il giocatore è arrivato a Firenze e ha firmato il contratto qualche istante fa. Di seguito, il comunicato Viola: " ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth.

BOURNEMOUTH, ENGLAND - JANUARY 24: Alex Jimenez dell'AFC Bournemouth durante la partita di Premier League tra Bournemouth e Liverpool al Vitality Stadium il 24 gennaio 2026 a Bournemouth, Inghilterra. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola".

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Le prime parole di Jimenez

Intervistato ai canali ufficiali del club Viola,ha raccontato le sue prime impressioni, come è stato convinto ad accettare e, infine, che look sfoggerà: "Sono troppo felice di stare qui e poter aiutare quest'anno la squadra. Alla fine. Sono felice che, dal primo giorno in cui ho sentito la Fiorentina, mi hanno detto che mi volevano al 100%. Per questo motivo sono qua. Il ruolo è uguale, destra o sinistra cambia poco, l'importante è aiutare la squadra, però,, ossia, dove ho sempre giocato.. Aspettatemi con i capelli biondi".