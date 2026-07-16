Radu Dragusin, difensore centrale, è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore della Fiorentina e, durante la conferenza stampa al Viola Park, ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare il trasferimento in viola. Dopo l'esperienza in Premier League con la maglia del Tottenham, il centrale è pronto a rilanciarsi in Italia con l'obiettivo di tornare protagonista.

Nato a Bucarest il 3 febbraio 2002, il centrale ha già vestito le maglie di Juventus, Sampdoria, Genoa e Tottenham, accumulando esperienza sia in Serie A che in Premier League. Con il club inglese ha collezionato in totale 48 presenze, di cui 1 in Champions League e 7 in Europa League non trovando però molto spazio per via della concorrenza, che nelle gerarchie vedeva Romero, Van de Ven e Danso davanti al romeno.

Le prime parole da giocatore della Fiorentina di Dragusin

Interrogato sulle motivazioni che l'hanno portato a vestire la maglia della Fiorentina, il difensore ha dichiarato: "Ho scelto la Fiorentina perché".

Ha poi spiegato il ruolo di Paratici: "Conoscendo il Direttore Paratici, per me è stato facile dire si alla Fiorentina. Non c’è stato tanto da pensarci sopra. Mi hanno spiegato che il Club vuole crescere e quindi, ripeto, la scelta per me è stata facile".

LONDRA, INGHILTERRA - 22 FEBBRAIO: Radu Dragusin del Tottenham Hotspur reagisce dopo che Viktor Gyökeres dell'Arsenal ha segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Arsenal al Tottenham Hotspur Stadium il 22 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Successivamente ha dedicato un momento al Tottenham: "Ringrazio il Tottenham per avermi cresciuto, porterò gli anni stupendi passati con gli Spurs nel mio cuore".

Ha poi parlato del nuovo tecnico, Fabio Grosso: "Ho conosciuto da pochi giorni il Mister. Già al Frosinone la sua squadra giocava un ottimo calcio".

Dopo ha parlato della sua forma fisica: "Sto bene, ho recuperato dall’infortunio al cento per cento. E’ stato un brutto periodo che però mi ha aiutato a crescere molto. Sono pronto per aiutare la squadra".

Infine, ha parlato della squadra e delle prime impressioni dello spogliatoio: "Ho visto i ragazzi e hanno la mia stessa cosa in mente. Ho visto voglia di migliorare, entusiasmo: c'è un clima molto positivo".