Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, è uno dei grandi assenti a questo Mondiale made in USA, Messico e Canada. La sua Danimarca, di cui è il capitano, ha perso il Play-Off contro la Cechia ai tiri di rigore abbandonando, così, il sogno Coppa del Mondo. Tuttavia, l'ex Lecce è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato e in Spagna sono sicuri che vestirà, nella prossima stagione, la maglia dell'Atletico Madrid.

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La trattativa

Secondo quanto riporta AS, la partenza di Hjulmand è ormai cosa fatta. Lo, con cui il danese ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 80 milioni, ha già ufficializzato una serie di acquisti volti a rinforzare il centrocampo. Sono arrivatidale si sta lavorando per il vero sostituto dell'ex perno del, ossia, uno tra

LONDON, ENGLAND - APRIL 15: L'arbitro François Letexier interagisce con Morten Hjulmand dello Sporting Clube de Portugal durante la partita di ritorno dei Quarti di Finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Sporting Clube de Portugal all'Arsenal Stadium il 15 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

La ricerca, già messa in piedi, dei Leoes per il possibile successore di Hjulmand, spiana la strada all'Atletico Madrid. I colchoneros, secondo quanto riporta AS, avrebbero trovato un accordo con il centrocampista. Resta da risolvere il rebus legato all'enorme clausola rescissoria, difficilmente pagabile interamente dall'Atletico. Sarà una bella gatta da pelare per il nuovo direttore sportivo del club spagnolo Mateu Alemany, arrivato a ottobre e coinvolto nell'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta. Il cholo Simeone ha visto in Hjulmand il rinforzo ideale per sopperire all'età avanzata di Koke e ai continui infortuni di Pablo Barrios.

🚨Informa @diarioas que el Sporting de Portugal mueve ficha con Morten Hjulmand y ya le busca sustitutos ante la CERTEZA que su siguiente destino será el ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/IXDauSLUx8 — Atleti Stream (@AtletiStream) June 14, 2026

Cosa porterebbe Hjulmand nello scacchiere di Simeone

è un classe '99 e, come tale, è nel pieno della carriera e della maturità calcistica. Ha una comprovata esperienza europea, sono 19 le partite giocate in Champions League con la maglia dello; una leadership fuori discussione, non a caso è contemporaneamente capitano sia in Nazionale che nel club ed è una presenza impattante in mezzo al campo.

LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 5: Morten Hjulmand dello Sporting CP in azione durante la partita del Gruppo D della UEFA Europa League 2023/24 tra Sporting CP e Atalanta BC allo Stadio José Alvalade il 5 ottobre 2023 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

Regista atipico, il danese è abile nell'intercetto e agisce come una diga in mezzo al campo senza, però, disprezzare la qualità. Ha un ottimo tiro dalla distanza e una discreta visione di gioco. Un upgrade al vecchio, ma sempre indispensabile per il cholo, Koke. Può giocare in una mediana a 2, dunque, perfetto nel 4-4-2 Simeoniano ma anche come vertice basso in un centrocampo a 3. Sarebbe un colpo importante in casa Atletico, per provare a dare fastidio ai colossi Real e Barcellona.

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