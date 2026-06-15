L'ex centrocampista del Lecce, ora in forza allo Sporting Lisbona, sarebbe un nuovo rinforzo per il cholo Simeone
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Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona, è uno dei grandi assenti a questo Mondiale made in USA, Messico e Canada. La sua Danimarca, di cui è il capitano, ha perso il Play-Off contro la Cechia ai tiri di rigore abbandonando, così, il sogno Coppa del Mondo. Tuttavia, l'ex Lecce è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato e in Spagna sono sicuri che vestirà, nella prossima stagione, la maglia dell'Atletico Madrid.
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La trattativaSecondo quanto riporta AS, la partenza di Hjulmand è ormai cosa fatta. Lo Sporting, con cui il danese ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 80 milioni, ha già ufficializzato una serie di acquisti volti a rinforzare il centrocampo. Sono arrivati Issa Doumbia dal Venezia, Pedro Lima, Silas Andersen e Rodrigo Zalazar e si sta lavorando per il vero sostituto dell'ex perno del Lecce, ossia, uno tra Joao Palhinha e Sergi Altimira.
La ricerca, già messa in piedi, dei Leoes per il possibile successore di Hjulmand, spiana la strada all'Atletico Madrid. I colchoneros, secondo quanto riporta AS, avrebbero trovato un accordo con il centrocampista. Resta da risolvere il rebus legato all'enorme clausola rescissoria, difficilmente pagabile interamente dall'Atletico. Sarà una bella gatta da pelare per il nuovo direttore sportivo del club spagnolo Mateu Alemany, arrivato a ottobre e coinvolto nell'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta. Il cholo Simeone ha visto in Hjulmand il rinforzo ideale per sopperire all'età avanzata di Koke e ai continui infortuni di Pablo Barrios.
🚨Informa @diarioas que el Sporting de Portugal mueve ficha con Morten Hjulmand y ya le busca sustitutos ante la CERTEZA que su siguiente destino será el ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/IXDauSLUx8— Atleti Stream (@AtletiStream) June 14, 2026
Cosa porterebbe Hjulmand nello scacchiere di SimeoneHjulmand è un classe '99 e, come tale, è nel pieno della carriera e della maturità calcistica. Ha una comprovata esperienza europea, sono 19 le partite giocate in Champions League con la maglia dello Sporting; una leadership fuori discussione, non a caso è contemporaneamente capitano sia in Nazionale che nel club ed è una presenza impattante in mezzo al campo.
Regista atipico, il danese è abile nell'intercetto e agisce come una diga in mezzo al campo senza, però, disprezzare la qualità. Ha un ottimo tiro dalla distanza e una discreta visione di gioco. Un upgrade al vecchio, ma sempre indispensabile per il cholo, Koke. Può giocare in una mediana a 2, dunque, perfetto nel 4-4-2 Simeoniano ma anche come vertice basso in un centrocampo a 3. Sarebbe un colpo importante in casa Atletico, per provare a dare fastidio ai colossi Real e Barcellona.
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