La Juventus accelera per Alexander Sorloth. Dopo la mancata intesa sul rinnovo e il non proseguimento dell'avventura in bianconero di Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora va a caccia di un centravanti e, tra i profili ricercati, Alexander Sorloth sembrerebbe essere il nome più vicino all'arrivo sotto la Mole bianconera. Difatti, trovato l'accordo col giocatore, la Juventus ora tratta con l'Atletico Madrid per il cartellino.

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Sorloth dice si: Juventus e Atletico in trattativa per il cartellino

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il blitz adel direttore sportivoavrebbe permesso alladi trovare l'accordo conUn sì dell'attaccante norvegese, che avrebbe ora aperto alle trattative tra il club bianconero e l', proprietari del cartellino del calciatore.

MADRID, SPAGNA - 10 MAGGIO: Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di La Liga EA Sports tra Atletico Madrid e Real Sociedad al Riyadh Air Metropolitano il 10 maggio 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Sempre secondo il giornalista Di Marzio, la valutazione di Alexander Sorloth da parte dei bianconeri sarebbe di 25 milioni di euro più bonus, per una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. L'Atletico Madrid, dal canto suo, sarebbe disposto a cedere il centravanti classe '95 ma non alla cifra proposta dalla società piemontese. Secondo AS, infatti, la richiesta degli spagnoli potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro.

La Juventus sarebbe, dunque, a lavoro per abbassare le richieste del club madrileno e dare a Luciano Spalletti l'attaccante di spessore che avrebbe richiesto. Una volta trovata l'intesa col club, potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per il matrimonio tra Sorloth e la società juventina.

🚨🇳🇴 Juventus is offering €22M for Sorloth, while Atletico Madrid is asking for €40M. @diarioas pic.twitter.com/qzvEZXsfWr — Juventus Xtra (@juven_xtra) June 9, 2026

La stagione di Sorloth

L'ultima stagione di, pur non essendo undella formazione di, ha comunque registrato ottimi numeri: ben 54 presenze tra tutte le competizioni, di cui 20 gol (13 in, 6 inLeague e 1 in) e un totale di 2816' minuti giocati.

Chiusa la stagione all'Atletico Madrid, il centravanti ora guarda al prossimo Mondiale nella speranza di far bene con la nazionale norvegese e brillare sul più grande palcoscenico al mondo.

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