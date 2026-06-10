La Juventus trova l'intesa con Alexander Sorloth e inizia le trattative con l'Atletico Madrid: la valutazione dei bianconeri è di 25 milioni (30 bonus compresi)
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La Juventus accelera per Alexander Sorloth. Dopo la mancata intesa sul rinnovo e il non proseguimento dell'avventura in bianconero di Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora va a caccia di un centravanti e, tra i profili ricercati, Alexander Sorloth sembrerebbe essere il nome più vicino all'arrivo sotto la Mole bianconera. Difatti, trovato l'accordo col giocatore, la Juventus ora tratta con l'Atletico Madrid per il cartellino.
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Sorloth dice si: Juventus e Atletico in trattativa per il cartellinoSecondo quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, il blitz a Oslo del direttore sportivo Ottolini avrebbe permesso alla Juventus di trovare l'accordo con Alexander Sorloth. Un sì dell'attaccante norvegese, che avrebbe ora aperto alle trattative tra il club bianconero e l'Atletico Madrid, proprietari del cartellino del calciatore.
Sempre secondo il giornalista Di Marzio, la valutazione di Alexander Sorloth da parte dei bianconeri sarebbe di 25 milioni di euro più bonus, per una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. L'Atletico Madrid, dal canto suo, sarebbe disposto a cedere il centravanti classe '95 ma non alla cifra proposta dalla società piemontese. Secondo AS, infatti, la richiesta degli spagnoli potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro.
La Juventus sarebbe, dunque, a lavoro per abbassare le richieste del club madrileno e dare a Luciano Spalletti l'attaccante di spessore che avrebbe richiesto. Una volta trovata l'intesa col club, potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva per il matrimonio tra Sorloth e la società juventina.
🚨🇳🇴 Juventus is offering €22M for Sorloth, while Atletico Madrid is asking for €40M. @diarioas pic.twitter.com/qzvEZXsfWr— Juventus Xtra (@juven_xtra) June 9, 2026
La stagione di SorlothL'ultima stagione di Alexander Sorloth, pur non essendo un titolarissimo della formazione di Diego Simeone, ha comunque registrato ottimi numeri: ben 54 presenze tra tutte le competizioni, di cui 20 gol (13 in Liga, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa) e un totale di 2816' minuti giocati.
Chiusa la stagione all'Atletico Madrid, il centravanti ora guarda al prossimo Mondiale nella speranza di far bene con la nazionale norvegese e brillare sul più grande palcoscenico al mondo.
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