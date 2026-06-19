Uno degli attaccanti più prolifici del 21esimo secolo, Edinson Cavani, oggi 39enne, è attualmente svincolato dopo aver trascorso le ultime tre stagioni al Boca Juniors. Giunto quasi al termine della carriera, però, il Matador non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Vuole continuare a segnare e non è da escludere un ritorno romantico dove tutto è iniziato, al Danubio.

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Le parole del DS degli uruguaiani

, Direttore Sportivo del, ha lanciato delle parole al miele peral quotidiano uruguaiano El Espectador: "Non voglio che Edi fraintenda, ma la porta è sempre aperta per lui qui. Questa è casa sua". Stuzzicato sui problemi fisici dell'ex Napoli ha risposto dicendo: "Abbiamo un dei migliori team medici, non solo in Uruguay ma in gran parte delle Americhe. Questa è casa sua, se decide che debba stare qui...Immagino che possa andare dove vuole. Al PSG, al Manchester United, ma casa sua è sempre aperta e qui si serve la colazione, dove mangiano tutti i giocatori.. Può tornare a casa se lo desidera".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 20 FEBBRAIO: Edinson Cavani del Boca Juniors fa una smorfia di dolore durante una partita del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Racing Club all'Estadio Alberto J. Armando il 20 febbraio 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

"Non ho il numero di telefono di Edi, quindi deve solo mandarmi un messaggio così tutti sapranno quanto il Danubio sarebbe orgoglioso di riaverlo. Può tornare a casa se lo desidera". Il Matador è di fronte a un bivio. Tornare dove tutto è iniziato, tra la propria gente, o provare una nuova esperienza ancora ad alti livelli?

L'avventura negativa al Boca e i continui problemi fisici

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Ilammirato prima in Italia ale ale poi in Francia alè, purtroppo, un lontano ricordo. Quell'attaccante famelico, capace di segnare caterve di gol in tutti i modi: di destro, di sinistro, di testa, da fuori area e di punizione, si è lentamente spento col passare degli anni. Ingaggiato dalnel 2023, il Matador non è mai entrato nei cuori xeneizes per via delle difficoltà sotto porta e, naturalmente, fisiche.Per questa ragione, il nuovo tecnico delha deciso di escluderedal proprio progetto. Dopo essersi operato alla zona lombare per risolvere definitivamente i problemi alla schiena, l'ex centravanti delha negoziato la rescissione consensuale del contratto con il presidente. Il futuro è tutto da scrivere ma il ritorno dove tutto è cominciato sarebbe da pelle d'oca.

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