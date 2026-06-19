Il Matador, chiusa l'esperienza al Boca Juniors, è corteggiato dal suo primo club e dal direttore sportivo, Gustavo Matosas
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Uno degli attaccanti più prolifici del 21esimo secolo, Edinson Cavani, oggi 39enne, è attualmente svincolato dopo aver trascorso le ultime tre stagioni al Boca Juniors. Giunto quasi al termine della carriera, però, il Matador non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Vuole continuare a segnare e non è da escludere un ritorno romantico dove tutto è iniziato, al Danubio.
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Le parole del DS degli uruguaianiGustavo Matosas, Direttore Sportivo del Danubio, ha lanciato delle parole al miele per Cavani al quotidiano uruguaiano El Espectador: "Non voglio che Edi fraintenda, ma la porta è sempre aperta per lui qui. Questa è casa sua". Stuzzicato sui problemi fisici dell'ex Palermo e Napoli ha risposto dicendo: "Abbiamo un dei migliori team medici, non solo in Uruguay ma in gran parte delle Americhe. Questa è casa sua, se decide che debba stare qui...Immagino che possa andare dove vuole. Al PSG, al Manchester United, ma casa sua è sempre aperta e qui si serve la colazione, dove mangiano tutti i giocatori. Non ho il numero di telefono di Edi, quindi deve solo mandarmi un messaggio così tutti sapranno quanto il Danubio sarebbe orgoglioso di riaverlo. Può tornare a casa se lo desidera".
"Non ho il numero di telefono di Edi, quindi deve solo mandarmi un messaggio così tutti sapranno quanto il Danubio sarebbe orgoglioso di riaverlo. Può tornare a casa se lo desidera". Il Matador è di fronte a un bivio. Tornare dove tutto è iniziato, tra la propria gente, o provare una nuova esperienza ancora ad alti livelli?
L'avventura negativa al Boca e i continui problemi fisiciIl Cavani ammirato prima in Italia al Palermo e al Napoli e poi in Francia al PSG è, purtroppo, un lontano ricordo. Quell'attaccante famelico, capace di segnare caterve di gol in tutti i modi: di destro, di sinistro, di testa, da fuori area e di punizione, si è lentamente spento col passare degli anni. Ingaggiato dal Boca Juniors nel 2023, il Matador non è mai entrato nei cuori xeneizes per via delle difficoltà sotto porta e, naturalmente, fisiche.
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