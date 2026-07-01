Ci sono storie che sembrano scritte dal destino. Quella di Aaron Wan-Bissaka è una di queste. Nel pomeriggio, negli ottavi di finale del Mondiale, il terzino della Repubblica Democratica del Congo affronterà l'Inghilterra, il Paese in cui è nato e con il quale ha condiviso gran parte della sua crescita calcistica.

Una scelta di forza, Wan-Bissaka ha il Congo...nel sangue

, nel sud di Londra, da genitori congolesi. Fin da giovanissimo è stato considerato uno dei talenti più promettenti del calcio inglese, tanto da vestire la maglia delle selezioni Under 20 e Under 21 dei Tre Leoni. Parallelamente, però, aveva già avuto un primo contatto con le sue origini, giocando anche con l'Under 20 della Repubblica Democratica del Congo.

Per anni il suo futuro internazionale è rimasto in bilico. Da una parte la possibilità di conquistare spazio nell'Inghilterra, dall'altra il richiamo delle proprie radici. Una scelta non semplice per un calciatore cresciuto in un contesto multiculturale e profondamente legato a entrambe le nazioni.

🌆✨ Aaron Wan-Bissaka was born in Croydon, England to Congolese parents. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇨🇩



He played for England's u20 and u21 team, as well as DR Congo's under-20 team.



In 2025, Wan-Bissaka switched his international allegiance to DR Congo. Now he'll play England at the World Cup! ✅ pic.twitter.com/ilT5T3pAyB — EuroFoot (@eurofootcom) July 1, 2026

La svolta è arrivata nel 2025, quando Wan-Bissaka ha deciso di cambiare ufficialmente federazione sportiva, scegliendo di rappresentare la Repubblica Democratica del Congo. Una decisione accolta con entusiasmo dai tifosi congolesi, che hanno visto nel terzino un rinforzo di assoluto livello per una nazionale sempre più competitiva.

Il destino ha voluto che appena un anno dopo quella scelta arrivasse una sfida dal sapore speciale. Negli ottavi di finale del Mondiale, infatti, il difensore si troverà di fronte proprio l'Inghilterra, la nazionale con cui ha disputato tutta la trafila delle giovanili ma che non ha mai rappresentato a livello di prima squadra.

Per Wan-Bissaka sarà molto più di una semplice partita. Da una parte il Paese in cui è nato e si è formato come calciatore, dall'altra quello delle sue origini familiari, che ha scelto di rappresentare nel momento più importante della sua carriera internazionale. Una sfida che racchiude identità, appartenenza e scelte di vita. Novanta minuti nei quali il passato e il presente si incroceranno sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale, con un solo obiettivo: conquistare il pass per i quarti di finale.