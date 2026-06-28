L'Inghilterra ha chiuso il proprio girone dei Mondiali 2026 con 7 punti su 9 disponibili. I Tre Leoni hanno giocato una buona prima parte della competizione, non perdendo nessuna partita in un gruppo comunque tosto. Il girone L infatti presentava Panama come squadra sacrificale del gruppo (0 punti e 0 gol fatti ma in compenso solo 4 subiti), poi c'era l'ostico Ghana della conoscenza inglese Semenyo e infine la solita talentuosa Croazia guidata da Luka Modric e nel pieno del suo ricambio generazionale. La nazionale guidata dal tedesco Tuchel ha convinto all'esordio vincendo per 4-2 con i croati, ha fatto un passo falso contro gli africani pareggiando 0-0 e infine ha vinto per 2-o contro i panamensi. Il tabellone dalla parte degli inglesi è sicuramente favorevole e le chance di giungere in finale sono piuttosto alte. Il CT è di alto livello e la rosa non è da meno, che possa essere l'anno buono per riportarla a casa?

Tuchel non si nasconde su Anderson

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MAGGIO: Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, reagisce durante la conferenza stampa per l'annuncio della rosa dell'Inghilterra per la Coppa del Mondo FIFA 2026, tenutasi allo stadio di Wembley il 22 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Nelle prime 3 uscite della spedizione centro-nord-americana sono tanti i giocatori che si sono distinti in positivo per la nazionale di Tuchel. Harry Kane continua ad essere la macchina da gol più mostruosa della stagione: per lui infatti sono 70 reti in 60 partite fra club e Inghilterra, un numero superato solo da Leo Messi nel 2011-12. Inoltre, Jude Bellingham sembra tornato sui livelli del 2024 e Marc Guehi, dopo la prima partita in panchina, si è conquistato alla grande la titolarità in difesa.

Thomas Tuchel on Elliot Anderson’s move to Manchester City. “There is a very high chance that this thing is sorted before the round of 32.” (Atlanta on Wednesday). #ENG #MCFC #FIFAWorldCup — Henry Winter (@henrywinter) June 28, 2026

A centrocampo invece, le condizioni precarie di Rice hanno fatto emergere un ragazzo che ultimamente è sulla bocca di tutti. Elliot Anderson è in procinto di passare al Manchester City per la cifra imponente di 150 milioni di euro. Il 23enne ha giocato una grandissima stagione con il Nottingham Forest e ora è il titolare del centrocampo dei Tre Leoni. Su di lui si è anche espresso il CT Tuchel con toni di elogio: "Credo che il suo trasferimento verrà completato prima dei sedicesimi contro il Congo. Sono entusiasta di averlo qua, è un calciatore impressionante per come si muove in campo e come si comporta fuori dal campo. Elliot è un elemento nuovo per il nostro gruppo ed è ancora giovane, ma ogni giorno che passa continua a migliorare, in campo gioca come se fosse lui il padrone di casa".