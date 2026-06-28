Il 23enne sta vivendo alcune delle settimane più importanti della sua vita: in campo gioca senza pressioni e il suo allenatore se n'è accorto
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
L'Inghilterra ha chiuso il proprio girone dei Mondiali 2026 con 7 punti su 9 disponibili. I Tre Leoni hanno giocato una buona prima parte della competizione, non perdendo nessuna partita in un gruppo comunque tosto. Il girone L infatti presentava Panama come squadra sacrificale del gruppo (0 punti e 0 gol fatti ma in compenso solo 4 subiti), poi c'era l'ostico Ghana della conoscenza inglese Semenyo e infine la solita talentuosa Croazia guidata da Luka Modric e nel pieno del suo ricambio generazionale. La nazionale guidata dal tedesco Tuchel ha convinto all'esordio vincendo per 4-2 con i croati, ha fatto un passo falso contro gli africani pareggiando 0-0 e infine ha vinto per 2-o contro i panamensi. Il tabellone dalla parte degli inglesi è sicuramente favorevole e le chance di giungere in finale sono piuttosto alte. Il CT è di alto livello e la rosa non è da meno, che possa essere l'anno buono per riportarla a casa?
Tuchel non si nasconde su Anderson
Nelle prime 3 uscite della spedizione centro-nord-americana sono tanti i giocatori che si sono distinti in positivo per la nazionale di Tuchel. Harry Kane continua ad essere la macchina da gol più mostruosa della stagione: per lui infatti sono 70 reti in 60 partite fra club e Inghilterra, un numero superato solo da Leo Messi nel 2011-12. Inoltre, Jude Bellingham sembra tornato sui livelli del 2024 e Marc Guehi, dopo la prima partita in panchina, si è conquistato alla grande la titolarità in difesa.
Thomas Tuchel on Elliot Anderson’s move to Manchester City. “There is a very high chance that this thing is sorted before the round of 32.” (Atlanta on Wednesday). #ENG #MCFC #FIFAWorldCup— Henry Winter (@henrywinter) June 28, 2026
A centrocampo invece, le condizioni precarie di Rice hanno fatto emergere un ragazzo che ultimamente è sulla bocca di tutti. Elliot Anderson è in procinto di passare al Manchester City per la cifra imponente di 150 milioni di euro. Il 23enne ha giocato una grandissima stagione con il Nottingham Forest e ora è il titolare del centrocampo dei Tre Leoni. Su di lui si è anche espresso il CT Tuchel con toni di elogio: "Credo che il suo trasferimento verrà completato prima dei sedicesimi contro il Congo. Sono entusiasta di averlo qua, è un calciatore impressionante per come si muove in campo e come si comporta fuori dal campo. Elliot è un elemento nuovo per il nostro gruppo ed è ancora giovane, ma ogni giorno che passa continua a migliorare, in campo gioca come se fosse lui il padrone di casa".
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