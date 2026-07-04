Tchouameni salterà la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale contro il Paraguay per infortunio: al suo posto Manu Koné, centrocampista della Roma.

Luigi Mereu
Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024

Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione

La Francia dovrà fare a meno di Aurelien Tchouameni nell'ottavo di finale del Mondiale contro il Paraguay in programma questa sera alle 23:00, che nei sedicesimi ha eliminato la Germania ai calci di rigore sorprendendo il mondo intero. Al suo posto c'è il giallorosso Manu Koné.

Fuori Tchouameni, dentro Manu Koné: la potenza della Francia

Il centrocampista del Real Madrid, secondo quanto riportato da RMC Sport, ha accusato un problema muscolare alla coscia nell'ultima rifinitura e Didier Deschamps ha deciso di non rischiarlo nella partita di questa sera, confidando di poterlo recuperare per un eventuale quarto di finale potendosi affidare tranquillamente a sostituti di livello assoluto, come Manu Koné della Roma di Gian Piero Gasperini.
Manu Koné
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L'assenza del numero 8 rappresenta un imprevisto importante per i francesi, che arrivano alla sfida dopo il netto successo per 3-0 sulla Svezia. Nonostante il forfait di uno dei leader della squadra, il commissario tecnico francese può contare su un'alternativa di assoluto livello come Manu Koné, centrocampista della Roma e principale candidato a partire dal primo minuto completando la linea mediana insieme ad Adrien Rabiot, formando una coppia che il calcio italiano conosce molto bene.

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two
PARIGI, FRANCIA - 23 MARZO: Aurélien Tchouaméni della Francia corre con la palla durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League tra Croazia e Francia allo Stade de France il 23 marzo 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Aurelien Meunier/Getty Images)

Per Koné si tratterebbe di un'occasione importante per confermare la crescita mostrata nell'ultima stagione, in cui ha collezionato in totale 37 presenze riuscendo a segnare 2 gol e portando la Roma in Champions League dopo svariate stagioni di assenza.

Il francese si è imposto come uno dei centrocampisti più completi della Serie A, distinguendosi per forza fisica, recupero del pallone e capacità di accompagnare l'azione, qualità che gli hanno permesso di conquistare sempre più spazio anche in nazionale, dove Deschamps lo considera una valida alternativa ai titolari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il numero 8 riuscirà a recuperare in tempo per l'eventuale quarto di finale, con lo staff medico che filtra ottimismo sulle sue condizioni.

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