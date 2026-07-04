La Francia dovrà fare a meno di Aurelien Tchouameni nell'ottavo di finale del Mondiale contro il Paraguay in programma questa sera alle 23:00, che nei sedicesimi ha eliminato la Germania ai calci di rigore sorprendendo il mondo intero. Al suo posto c'è il giallorosso Manu Koné.

Fuori Tchouameni, dentro Manu Koné: la potenza della Francia

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Il centrocampista del, secondo quanto riportato da, ha accusato unnell'ultima rifinitura eha deciso di non rischiarlo nella partita di questa sera, confidando di poterlo recuperare per un eventuale quarto di finale potendosi affidare tranquillamente a sostituti di livello assoluto, come Manu Koné della

L'assenza del numero 8 rappresenta un imprevisto importante per i francesi, che arrivano alla sfida dopo il netto successo per 3-0 sulla Svezia. Nonostante il forfait di uno dei leader della squadra, il commissario tecnico francese può contare su un'alternativa di assoluto livello come Manu Koné, centrocampista della Roma e principale candidato a partire dal primo minuto completando la linea mediana insieme ad Adrien Rabiot, formando una coppia che il calcio italiano conosce molto bene.

PARIGI, FRANCIA - 23 MARZO: Aurélien Tchouaméni della Francia corre con la palla durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League tra Croazia e Francia allo Stade de France il 23 marzo 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Aurelien Meunier/Getty Images)

Per Koné si tratterebbe di un'occasione importante per confermare la crescita mostrata nell'ultima stagione, in cui ha collezionato in totale 37 presenze riuscendo a segnare 2 gol e portando la Roma in Champions League dopo svariate stagioni di assenza.

Il francese si è imposto come uno dei centrocampisti più completi della Serie A, distinguendosi per forza fisica, recupero del pallone e capacità di accompagnare l'azione, qualità che gli hanno permesso di conquistare sempre più spazio anche in nazionale, dove Deschamps lo considera una valida alternativa ai titolari. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il numero 8 riuscirà a recuperare in tempo per l'eventuale quarto di finale, con lo staff medico che filtra ottimismo sulle sue condizioni.