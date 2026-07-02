La Nazionale dei Tre Leoni è attesa da una partita per cuori forti. Lunedì 6 luglio alle 02:00 ora italiana, l'Inghilterra sfiderà i padroni di casa del Messico all'Azteca. Uno stadio che rievoca una delle più iconiche partite della storia del calcio, andata in scena quaranta anni fa contro l'Argentina. Per l'importanza della posta in palio, il CT Tuchel ha lanciato un appello verso la popolazione inglese intimandola di seguire la gara, anche se a notte fonda.

Corsi e ricorsi storici

L'ha strappato il pass per gli ottavi di finale del Mondiale grazie alla straripante doppietta del suo numero 9, Harry Kane . Andata sotto 1-0 in seguito al gol del congolese, i Tre Leoni hanno creato diverse occasioni di gioco e soltanto il portiere avversario, autore di parate magistrali, ha evitato che l'sfondasse il muro eretto dalla. Almeno fino all'avvento dell'uragano. No, non il fenomeno atmosferico che tanto paralizza gli USA ma l'uragano inglese.ha sfoderato una doppietta magistrale, prima di testa e poi con una botta forte e secca sotto la traversa. 72esimo gol stagionale per l'attaccante del, a -10 dal record storico di Messi della stagione 2011/12. Adesso l'avversario è il

LONDON, ENGLAND - MARCH 21: Harry Kane dell'Inghilterra festeggia la vittoria dopo la qualificazione europea per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Inghilterra e Albania al Wembley Stadium il 21 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Proprio quel Messico che ospitava il Mondiale 1986. E, scherzo del destino, l'ottavo di finale si giocherà all'Azteca, sede di una delle partite più controverse della storia del gioco. Inghilterra-Argentina si sfidano ai quarti di finale dopo la guerra delle Falkland o, che dir si voglia, delle Malvinas. In poco meno di dieci minuti si abbatte sullo stadio messicano tutta la genialità e la follia di Diego Armando Maradona. Prima segna con la famosa "Mano de Dios" e, poco dopo, replica con il "Gol del secolo". Da quel pomeriggio nefasto, l'Inghilterra non metterà più piede allo stadio Azteca. E, dopo quaranta anni, quella ferita che mai si è cicatrizzata, potrà essere vendicata.

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L'appello di Tuchel

Il CT inglese, al termine della vittoria contro la, ha parlato in conferenza stampa lanciando un appello a tutti i tifosi inglesi: "S(i bambini, ndr.). Ci sono tante cose da fare a scuola, ma i Mondiali si disputano ogni quattro anni. Lasciamoli guardare. Tra quattro giorni ci sarà una partita importantissima e abbiamo bisogno del sostegno di tutti, soprattutto dei bambini". L'invito del tedesco è piuttosto chiaro ma anche comprensibile. Infatti, in Inghilterra le scuole saranno aperte fino alla terza settimana di luglio. Per non perdersi un appuntamento con la storia,vuole il supporto incondizionato di grandi e piccini.