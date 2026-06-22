Messi continua a sfidare il tempo. A 38 anni, l’attaccante dell’Inter Miami è ancora protagonista assoluto con la maglia dell’Argentina e, dopo la tripletta rifilata all’Algeria, ha confermato di essere uno dei grandi protagonisti del Mondiale. Prestazioni che non passano inosservate nemmeno agli ex compagni. Tra questi c’è Xavi , che in un’intervista concessa a The Athletic ha dedicato parole speciali alla Pulce. L’ex centrocampista del Barcellona ha esaltato il talento e la longevità del fuoriclasse argentino, sottolineando come il suo livello sia rimasto immutato nonostante il passare degli anni. Per Xavi, Messi rappresenta qualcosa di irripetibile nella storia del calcio e continua ancora oggi a fare la differenza come pochi altri giocatori al mondo.

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Xavi esalta Messi: "A 38 anni non è cambiato, è un combattente nato"

L’ammirazione dinei confronti dinon è certo una, ma le sue ultime dichiarazioni confermano ancora una volta il legame speciale costruito nei lunghi anni condivisi al. Lo spagnolo ha ricordato quanto fosse semplice giocare accanto all’argentino, spiegando come ogni combinazione in campo sembrasse naturale grazie alla sua qualità tecnica fuori dal comune. “Se non sai giocare con Messi, non sai giocare a calcio”, ha affermato, evidenziando la capacità unica del numero 10 di rendere migliori tutti i compagni. Ma ciò che colpisce maggiormente Xavi è la continuità mostrata dall’argentino. A 38 anni, infattile partite e a trascinare l’Argentina, proprio come dimostrato nella vittoria contro l’Algeria.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi (Argentina) effettua il riscaldamento prima della partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Secondo l’ex tecnico del Barcellona, molti campioni si sarebbero fermati dopo aver conquistato il Mondiale del 2022, mentre la Pulce ha scelto di continuare a mettersi in gioco. Una mentalità che Xavi definisce da “combattente nato”. Non manca poi un paragone pesante: per lo spagnolo, Messi è il “Michael Jordan del calcio”, un giocatore destinato a restare unico nella storia dello sport. E mentre l’Argentina sogna un nuovo cammino da protagonista, il mondo continua ad assistere a quella che potrebbe essere l’ultima, straordinaria avventura mondiale di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

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