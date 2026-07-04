L'Argentina, con qualche difficoltà in più del previsto, accede agli ottavi di finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste ha incontrato una squadra inferiore sulla carta e quindi apparentemente semplice da spazzare via, soprattutto considerando il percorso netto degli argentini nel girone J. Nella fase a gruppi, l'Argentina ha spazzato via Austria, Algeria e Giordania, raccogliendo 9 punti (solo Messico e Francia hanno eguagliato il risultato), segnando 9 gol e subendone solo 1. Dall'altra parte c'era Capo Verde, squadra sorprendentemente alla fase finale grazie a 3 clamorosi pareggi con Spagna, Arabia Saudita e Uruguay. La partita è stata parecchio combattuta e si è risolta solo ai supplementari. Per sconfiggere la selezione africana, è stata necessaria l'ennesima partita da GOAT di Lionel Messi, che sembra essere tornato nel suo prime per la qualità di gioco espressa nei momenti decisivi.

Il mondiale da record di Lionel Messi

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi (Argentina) si infila una scarpa durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Pochi si aspettavano una competizione gestita in maniera così dominante dal numero 10 dell'Argentina. Dopo aver già conquistato l'ambito trofeo 4 anni, con prestazione altrettanto clamorose per l'età posseduta, ci sia spettava un'albiceleste con la pancia piena e un Messi finalmente in grado di potersi godere il suo ultimo grande torneo intercontinentale. Eppure, la scaloneta gioca un ottimo calcio e Leo Messi sta trascinando a suon di reti e assist la propria nazionale.

🇦🇷 Lionel Messi at this World Cup so far:



🥇 Most goals (7)

🥇 Most xG overperformance (+3.34)

🥇 Most shots (24)

🥇 Most shots on target (15)

🥇 Most shots per game (6)

🥇 Most % of team’s goals (64%)

🥇 Highest WhoScored rating (8.96) pic.twitter.com/V3dP97IPEl — WhoScored (@WhoScored) July 4, 2026

Con la rete dell'1-0 di ieri notte, Messi è arrivato a quota 20 reti ai Mondiali, diventando il miglior marcatore di sempre della competizione (7 in questo torneo). Ma i suoi record non si fermano alle semplici marcature. Con il calcio d'angolo battuto al 111esimo, valido per il 3-2 finale, il dieci avrebbe raggiunto Fritz Walter in cima ai migliori assist-man del torneo, toccando quota 10. Tuttavia, la FIFA, dopo aver rivisto la rete decisiva, ha deciso di non assegnare più la rete a Cristian Romero e giudicandola come autogol di Borges. In questo modo, il passaggio di Messi non è stato validato come assist e quindi il record è stato rimandato.