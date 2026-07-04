La pulga non vuole smettere di dimostrare tutto il suo talento: nel prossimo match contro l'Egitto punterà a migliorare il record di reti e conquistare quello degli assist

Pietro Rusconi
Vozinha,

Finisce il sogno di Capo Verde: anche i tifosi dell'Argentina applaudono

L'Argentina, con qualche difficoltà in più del previsto, accede agli ottavi di finale del Mondiale 2026. L'Albiceleste ha incontrato una squadra inferiore sulla carta e quindi apparentemente semplice da spazzare via, soprattutto considerando il percorso netto degli argentini nel girone J. Nella fase a gruppi, l'Argentina ha spazzato via Austria, Algeria e Giordania, raccogliendo 9 punti (solo Messico e Francia hanno eguagliato il risultato), segnando 9 gol e subendone solo 1. Dall'altra parte c'era Capo Verde, squadra sorprendentemente alla fase finale grazie a 3 clamorosi pareggi con Spagna, Arabia Saudita e Uruguay. La partita è stata parecchio combattuta e si è risolta solo ai supplementari. Per sconfiggere la selezione africana, è stata necessaria l'ennesima partita da GOAT di Lionel Messi, che sembra essere tornato nel suo prime per la qualità di gioco espressa nei momenti decisivi.

Argentina v Zambia - International Friendly

Il mondiale da record di Lionel Messi

Argentina v Zambia - International Friendly
BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi (Argentina) si infila una scarpa durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo stadio Alberto J. Armando, il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Pochi si aspettavano una competizione gestita in maniera così dominante dal numero 10 dell'Argentina. Dopo aver già conquistato l'ambito trofeo 4 anni, con prestazione altrettanto clamorose per l'età posseduta, ci sia spettava un'albiceleste con la pancia piena e un Messi finalmente in grado di potersi godere il suo ultimo grande torneo intercontinentale. Eppure, la scaloneta gioca un ottimo calcio e Leo Messi sta trascinando a suon di reti e assist la propria nazionale.

Con la rete dell'1-0 di ieri notte, Messi è arrivato a quota 20 reti ai Mondiali, diventando il miglior marcatore di sempre della competizione (7 in questo torneo). Ma i suoi record non si fermano alle semplici marcature. Con il calcio d'angolo battuto al 111esimo, valido per il 3-2 finale, il dieci avrebbe raggiunto Fritz Walter in cima ai migliori assist-man del torneo, toccando quota 10. Tuttavia, la FIFA, dopo aver rivisto la rete decisiva, ha deciso di non assegnare più la rete a Cristian Romero e giudicandola come autogol di Borges. In questo modo, il passaggio di Messi non è stato validato come assist e quindi il record è stato rimandato.

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