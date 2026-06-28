L'Olympique Marsiglia vivrà per l'ennesima volta un anno zero. Infatti, nella storia recente del club, hanno continuato a susseguirsi dirigenze, allenatori e calciatori tutti diversi, senza mai un briciolo di continuità. Solamente 2 anni fa sembrava l'inizio di un ritorno stabile del club francese ai vertici della Ligue 1. Nell'estate 2024, l'OM aveva già Pablo Longoria come presidente e aveva deciso di puntare tutto sul nuovo duo Benatia-Roberto De Zerbi. Il nazionale marocchino avrebbe così ricoperto il ruolo di DS, mentre il tecnico italiano avrebbe avuto la possibilità di avere grande peso come allenatore della prima squadra. Dopo un primo anno soddisfacente, chiuso al secondo posto ma caratterizzato da episodi di grande tensione (vedasi i ritiri in Italia), il secondo anno non è stato all'altezza delle enormi pressioni poste sulla piazza marsigliese. Così, il triumvirato ha salutato il progetto ambizioso, composto anche da obiettivi di mercato importanti.

El Aynaoui pupillo di Benatia

NAPOLI, ITALIA - 1 DICEMBRE: Medhi Benatia della Juventus osserva il campo prima della partita di Serie A tra SSC Napoli e Juventus allo stadio San Paolo, il 1° dicembre 2017 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

L'Olympique Marsiglia non ha mai badato a spese in queste ultime due stagioni. Per accontentare RDZ, il club ha investito cifre importanti, soprattutto nelle 2 estati. Nel 2024 erano giunti Greenwood (26 milioni), Rowe (20), Rabiot (svincolato ma con un grosso ingaggio), Højbjerg (15 milioni), Wahi (25 milioni) e in gennaio si era aggiunto Gouiri (19 milioni). Un anno fa invece, il DS Benatia aveva puntato molto su Paixão (30 milioni) e Aguerd (25 milioni). Tuttavia, per l'ex nazionale marocchino è mancata la ciliegina sulla torta, che lui sapientemente aveva individuato nel connazionale El Aynaoui.

Quand Medhi Benatia a tenté de prendre Neil El Aynaoui 🇲🇦 à l’OM !



« Il est très fort car il allie qualité et quantité. Je ne comprends pas pourquoi il a moins joué à Rome que prévu.



Moi, j’ai essayé de le recruter pour Marseille, mais il était trop cher pour nous. »#TeamOM… pic.twitter.com/9X2mjxNXNf — La Minute OM (@LaMinuteOM_) June 28, 2026

In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore di Juventus e Bayern Monaco ha parlato della propria Nazionale e della qualità che possiede per avanzare nel torneo intercontinentale: "Adesso abbiamo una grande generazione di talenti perché la Federazione ha saputo gestirli bene. È un movimento in grande crescita, soprattutto per quanto riguarda l'apertura dell'Accademia Mohammed VI a Salé. Qua sono nati calciatori importanti come Ounahi, Aguerd ed En-Nesyri. In questa nazionale mi piace molto El Aynaoui. Non so davvero perché non abbia giocato tanto con la Roma. Avevo provato ad acquistarlo con l'OM ma costava tanto. Nel calcio non si sa mai, ma ho molta fiducia nel fatto che i Leoni dell'Atlante arriveranno lontano".