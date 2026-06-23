In casa Roma è tempo di fare piani per il mercato. Ieri, infatti, si sono incontrati il direttore sportivo Tony D'Amico e il tecnico dei giallorossi, Gasperini. Lo ha raccontato il Romanista. All'ordine del giorno il mercato: chi parte, chi resta, gli obiettivi per rinforzare la rosa.

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Gasperini e D'Amico: il summit per il mercato

According to the Corriere dello Sport, Roma are pushing ahead with their plans to sign Mason Greenwood.



Gasperini continues to lead the charge, with the Giallorossi ready to table a bid worth an initial €15-20m, with a further €35m split between instalments and bonuses. pic.twitter.com/6x3EeoMPjy — Football Italia (@footballitalia) June 23, 2026

Fra partenze e rinnovi

Un vero e proprio summit di mercato, iniziato a Trigoria e poi proseguito in un hotel del centro della Capitale. Hanno partecipato Gasperini, D'Amico e Maurizio Lombardo che è il ds in pectore. Secondo Il Romanista, inoltre, potrebbe esserci stata anche la presenza, tramite videochiamata, di Ryan Friedkin.Servono plusvalenze per poter alimentare gli acquisti. E, di conseguenza, almeno uno dei big della rosa dobvrà partire. I principali candidati sono Manu, che piace ine sopratutto Matias. Poi ci sono i rinnovi da sistemare. In particolare, sono tre i giocatori importanti la cui scadenza di contratto è fissata al 30 giugno. Il primo è Paulo Dybala , la cui permanenza è la massima priorità per il tecnico ex Atalanta, che ha fatto una proposta alla dirigenza per un aumento del suo stipendio. L'offerta per il rinnovo, fatta dal club, prevedeva invece un dimezzamento del suo stipendio. Poi ci sono Lorenzoe infineche Gasperini vorrebbe tenere e che piace alla Juventus

MADRID, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Mason Greenwood dell'Olympique de Marseille gesticola durante la partita della prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Olympique de Marseille allo stadio Santiago Bernabeu il 16 settembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Obiettivo Greenwood

C'è un nome nella mente di Gasperini. Dovrebbe servire a migliorare ulteriormente l'attacco della Roma affiancando Malen. Stiamo parlando dell'esterno inglese Mason. L'ex Manchester United è rinato aed ora è sul mercato: il club francese ha bisogno di fare cassa a causa dei problemi finanziari. L'ideale per la società giallorossa sarebbe trovare una formula che impatti poco sul bilancio ma che, allo stesso tempo, garantisca al Marsiglia il pagamento dei cinquanta milioni richiesti per il talento inglese.

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