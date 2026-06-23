Rúben Amorim, che ha poteri decisionali sul mercato, ha già avuto modo di allenare il calciatore uruguaiano e lo rivorrebbe anche in Italia
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Il Milan, in vista della prossima stagione, vuole rinforzare la propria squadra e ha messo nella lista degli obiettivi Manuel Ugarte. Il giocatore, infatti, ricopre il ruolo di centrocampista e veste la maglia del Manchester United in Premier League. L'uruguaiano ha avuto come allenatore Rúben Amorim, che negli ultimi giorni ha firmato per i rossoneri. Dato quest'interesse da parte del Milan nei confronti del calciatore, i Red Devils hanno fissato il prezzo richiesto per la cessione del centrocampista.
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