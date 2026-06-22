Il Manchester United per la prima volta dopo anni può guardare al futuro con calma e fiducia. La stagione appena conclusa ha portato con sé una grande dose di speranza in vista della stagione successiva. Nonostante l'inizio horror di Ruben Amorim, caratterizzato da risultati altalenanti e un pessimo rapporto con stampa, tifosi e calciatori, l'inserimento dell'ex Carrick in gennaio ha dato i suoi frutti. Michael Carrick ha così preso le redini di una squadra allo sbando e con grande pragmatismo l'ha condotta ad un posto in Champions League. Il 4-2-3-1 del tecnico inglese ha permesso di valorizzare alcuni elementi caduti nel dimenticatoio come Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu, Bruno Fernandes (vincitore del premio di MVP stagionale) e Matheus Cunha. Arrivato ad interim, la leggenda del club ha avuto il meritato rinnovo e adesso il club può concentrarsi anche sulle questioni extra campo.

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Il progetto per il nuovo Old Trafford

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, si rivolge ai tifosi dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Nottingham Forest all'Old Trafford il 17 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Il Manchester United sta così pensando di rinnovare il proprio impianto sportivo. Oggi è arrivata una notizia fondamentale per le ambizioni dei Red Devils. Infatti, il club di Manchester ha comunicato attraverso i social, l'acquisto di 25 acri a nord-ovest dello stadio per ampliare la capienza dell'Old Trafford, permettendogli di raggiungere 100 mila posti a sedere. Il comunicato del Manchester United recita così: "Il Manchester United si è assicurato la maggior parte dei terreni necessari per costruire un nuovo stadio da 100.000 posti, segnando una tappa fondamentale nella visione a lungo termine di trasformazione dell'area di Old Trafford".

We're proud to announce a milestone moment in the plan to transform Old Trafford 👀🏟️ — Manchester United (@ManUtd) June 22, 2026

Prosegue poi: "Il nuovo stadio, che diventerà la più grande arena sportiva del Regno Unito, fungerà da catalizzatore per la rigenerazione del distretto circostante, contribuendo a creare una delle destinazioni sportive e di intrattenimento più dinamiche e importanti a livello globale. Il club ha acquisito il sito di 25 acri, situato a circa 350 metri a nord-ovest dell'attuale stadio, da Indurent, fornitore leader di spazi industriali e società del portafoglio di Blackstone. Il Manchester United si impegnerà direttamente con le aziende interessate dal progetto per supportarle durante il periodo di transizione. Ci impegniamo a costruire uno stadio di livello mondiale insieme ai nostri tifosi, non solo per loro, ponendo l'atmosfera, l'accessibilità economica e la convenienza al centro della nostra visione".

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